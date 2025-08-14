ただのTシャツより断然コレかも！【GU】オシャレ見え100点♡「ベロアトップス」

夏ルックに欠かせない定番アイテムのTシャツ。でもいつも同じ印象になってマンネリ化……なんてことも。それなら素材感で差をつけるのが効果的かも。今回編集部が目をつけたのは、【GU（ジーユー）】で手に入る「ベロアトップス」。リッチな光沢感が魅力で、プラスワンでコーデをグッと新鮮にアップデートできそう。コーデにひとクセ加えたいとき、キレイ見えさせたいときにもおすすめ。大人の一軍トップスになる予感大なので、ぜひチェックして！

上品さと女っぽさを兼備したシアー × ベロア素材

【GU】「シアーベロアT」\1,290（税込）

2000年代に人気を博したベロアアイテム。Y2Kやレトロブームが継続中の今、使い勝手の良いシンプルなベロアTはぜひスタンバイしておいて。上品な光沢感で高見え、ほどよいシアー感があり女っぽさも出せそうなのが魅力。フィットしすぎない身幅と長めの5分袖で、気になる上半身のカバーも助けてくれそうです。

ベロアT × ニットスカートの異素材ミックスで上級者スタイルに

高見えベロアTに、抜け感のある透かし編みニットスカートを合わせた女性らしいコーデ。ベロアとニットの異素材コントラストが映え、上級者な印象が叶いそう。光沢のあるトップスが華やかさをプラスしてくれるため、ワンツーコーデも地味見えせずにレディライクに。足元は軽やかなストラップサンダルで涼しさもキープ。パール調ネックレスやドット柄スカーフと、トレンドの小物も取り入れて。

こなれ感漂う大人ラフコーデ

今季のイットアイテム、スウェットパンツ。定番のTシャツと合わせると子供っぽくなった……という人も少なくないかも。それならトップスをベロアTにチェンジしてみて。ツヤのある素材感のおかげでコーデを品良く格上げ。Tシャツほどカジュアル過ぎず、シャツやブラウスほどコンサバ見えしないのが嬉しいポイントです。こんな風に裾部分を折り込んで、ミニ丈にアレンジするのもアリ！

カラーと素材感で秋を先取りしたプレッピースタイル

まだまだ暑い日は続きますが、暦の上ではすでに秋。素材やカラーでほんのり秋を先取りすることで、周囲と差がつきそう。こちらのスタッフさんも「表面はベロア素材で暑そうに感じますが裏地はサラッとした生地なので真夏日以外の日は着れそう」とトップスについてコメント。落ち着いたベージュカラーもコーデに抜け感を与えてくれます。ボトムスは旬のスコートを選んでヘルシーに肌見せ。仕上げにブラウンのレザー調バッグを加えれば、今っぽさ満点の大人プレッピーが完成！

writer：小沢 鳴子