milet、活動再開発表 10月にライブ開催「一緒に歌える日を楽しみに待っています」
【モデルプレス＝2025/08/14】シンガーソングライターのmiletが8月14日、自身のInstagramを更新。活動を再開することを発表した。
【写真】milet、活動休止中の笑顔のオフショット
miletは「しばらく活動をお休みしてましたが、また歌いはじめたいと思います」と報告。「お休み期間中に送っていただいた応援が、本当に私の力になりました。待っていてくださったみなさん、ありがとうございます！」と感謝し、「これからまた歌を届けていきます。ライブもします」と宣言した。最後に「あなたに会える日を、一緒に歌える日を楽しみに待っています」とつづっている。
また、公式サイトでは10月に2年ぶりとなるファンクラブライブ「milet×miles Room #301 vol.2」の開催を発表。10月19日に大阪・NHK大阪ホール、10月21日に東京・昭和女子大学人見記念講堂で行われる。
miletは4月1日に公式サイトを通じて、「デビューしてから長いこと、しっかり休むことなく走ってきましたが、ここで一度、暫くの間お休み期間をいただきたいと思います」とし、一時活動休止を発表。仕事はセーブするもののSNSやFCは好きなタイミングで更新していくと説明していた。（modelpress編集部）
