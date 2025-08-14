milet（C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2025/08/14】シンガーソングライターのmiletが8月14日、自身のInstagramを更新。活動を再開することを発表した。

【写真】milet、活動休止中の笑顔のオフショット

◆milet、活動再開発表


miletは「しばらく活動をお休みしてましたが、また歌いはじめたいと思います」と報告。「お休み期間中に送っていただいた応援が、本当に私の力になりました。待っていてくださったみなさん、ありがとうございます！」と感謝し、「これからまた歌を届けていきます。ライブもします」と宣言した。最後に「あなたに会える日を、一緒に歌える日を楽しみに待っています」とつづっている。

また、公式サイトでは10月に2年ぶりとなるファンクラブライブ「milet×miles Room #301 vol.2」の開催を発表。10月19日に大阪・NHK大阪ホール、10月21日に東京・昭和女子大学人見記念講堂で行われる。

miletは4月1日に公式サイトを通じて、「デビューしてから長いこと、しっかり休むことなく走ってきましたが、ここで一度、暫くの間お休み期間をいただきたいと思います」とし、一時活動休止を発表。仕事はセーブするもののSNSやFCは好きなタイミングで更新していくと説明していた。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】