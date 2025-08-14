¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Ï¢¾¡¥¹¥È¥Ã¥×¡¡9²ó°ìÂÇÆ±ÅÀ¤Î¾ìÌÌ¤ÇÎæ°æ¤¬¥ª¡¼¥Ð¡¼¥é¥ó¤·¥¿¥Ã¥Á¥¢¥¦¥È¡¡½ªÈ×¤Î¹¥µ¡¤òÀ¸¤«¤»¤º
¡þ¥×¥íÌîµå¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥° À¾Éð 3-2 ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯(14Æü¡¢¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à)
¥ê¡¼¥°¼ó°Ì¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÏµÕÅ¾Éé¤±¡£º£·î6Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¤«¤é¤ÎÏ¢¾¡¤¬6¤Ç»ß¤Þ¤ê¡¢¤Þ¤¿À¾ÉðÀï¤ÎÏ¢¾¡¤â6¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀèÈ¯¤Ïº£µ¨7»î¹çÌÜ¤ÎÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÂçÄÅÎ¼²ðÅê¼ê¡£½é²ó¤Ë2¥Ù¡¼¥¹¤Èµ¾ÂÇ¤Ç¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¥Ô¥ó¥Á¤òÇØÉé¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸åÂ³¤òÂÇ¤Á¼è¤Ã¤ÆÌµ¼ºÅÀ¡£
Â³¤¯2²ó¤Ï3¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢3²ó¤ËÀèÆ¬¡¦¸Å²ìÍªÅÍÁª¼ê¤Ë¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¥½¥í¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤¿¤ì¤Æ¼ºÅÀ¡£À¾Éð¤Ë1ÅÀ¤ÎÀèÀ©¤òµö¤·¤Þ¤¹¡£
ÂÇÀþ¤Ï4²ó¤Þ¤ÇÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢5²ó¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤Èµ¾ÂÇ¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ë¤È¡¢ÀîÀ¥¹¸Áª¼ê¤¬¹â¤á¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÂª¤¨¤ÆÂè2¹æ2¥é¥ó¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Á¡¢µÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·6²ó¡¢±ç¸î¤ò¤â¤é¤Ã¤¿ÂçÄÅÅê¼ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢2¥¢¥¦¥È1¡¢2ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¯¤È¡¢Â¼ÅÄÎç²»Áª¼ê¤È¥Ç¡¼¥Ó¥¹Áª¼ê¤Ë¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÍá¤Ó¤ÆµÕÅ¾¤òµö¤·¡¢ÂçÄÅÅê¼ê¤Ï5²ó2/3¤ò3¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¤·¤Þ¤¹¡£
ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¿¤¤ÂÇÀþ¤Ï7²ó¡¢ÌîÂ¼Í¦Áª¼ê¤¬»àµå¤Ç½ÐÎÝ¤¹¤ë¤È¡¢ÅðÎÝ¤â·è¤á¤Æ1¥¢¥¦¥È2ÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¡£¤·¤«¤·³¤ÌîÎ´»ÊÁª¼ê¤ÈÀîÀ¥Áª¼ê¤¬ÆâÌî¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤é¤ì¡¢ÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤»¤ó¡£
Â³¤¯8²ó¤â»Íµå¤ÈÅðÎÝ¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»³ÀîÊæ¹âÁª¼ê¤¬ 157¥¥í¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡£9²ó¤Ë¤Ï2¥¢¥¦¥È1¡¢2ÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÇÀîÀ¥Áª¼ê¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¤Ø¥Ò¥Ã¥È¤òÂÇ¤Ä¤â¡¢1ÎÝ¥é¥ó¥Ê¡¼¤ÎÎæ°æÇî´õÁª¼ê¤¬2ÎÝ¤ò²ó¤Ã¤Æ3ÎÝ¤òÁÀ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢2ÎÝ¥é¥ó¥Ê¡¼¤ÎÌîÂ¼Áª¼ê¤¬3ÎÝ¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¡£Îæ°æÁª¼ê¤Ï2ÎÝ¤Ëµ¢ÎÝ¤Ç¤¤º¥¿¥Ã¥Á¥¢¥¦¥È¤È¤Ê¤ê¡¢¥²¡¼¥à¥»¥Ã¥È¡£»î¹ç½ªÈ×¤Ç¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÂÇÀþ¤¬À¸¤«¤»¤º¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÏÏ¢¾¡¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£