◇プロ野球パ・リーグ 日本ハム-ロッテ(14日、エスコンフィールドHOKKAIDO)

日本ハムの福島蓮投手が自己最速タイの球速をマークするなど、7回2失点の好投を見せました。

2021年に育成1位で入団した福島投手は昨季デビューし2勝3敗。今季は7月13日のオリックス戦で5回無失点と好投し今季初勝利を挙げました。

2度目の登板となったこの日は初回、先頭にヒットを許しますが、次の打者をダブルプレーに仕留めるなど無失点の立ち上がりを見せます。

3点リードの2回に4番・ソト選手にソロホームランを浴びましたが、その後は無失点ピッチングを見せます。

しかし6回、2アウトから3番・郄部瑛斗選手にスリーベースを打たれピンチを招きます。ここでソト選手を迎えると、2ボール2ストライクからこの日2度目の155キロをマーク。ファウルとなりましたが、86球目で自己最速タイを出し終盤でも高い出力を見せました。

その後フルカウントとなり低めに投げたストレートはわずかに外れフォアボール。それでも続く寺地隆成選手を見逃し三振にとり、切り抜けました。

7回に失点しましたが福島投手は7回111球、被安打7、7奪三振2失点のハイクオリティースタートで、2勝目の権利を持ってマウンドを降りました。