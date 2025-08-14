新潟市西区寺地の済生会新潟病院向かいにある『寺地食堂』。

新潟市古町で長年ワインバーを営んでいた店主が、地域に根ざした食堂をつくりたいと2025年4月にオープン。カウンターとテーブル席が並ぶアットホームな店内では、店主の豊富な経験をいかした幅広いジャンルのメニューが味わえます。



中でも、人気No.1は寺地食堂オリジナルの『だし角煮定食(1,600円/税込み)』。

じっくり煮込んだ角煮を和風だしと合わせたあっさり角煮と、焼きおにぎりを出汁に入れてお茶漬けにして楽しめる一度で何度もおいしい新感覚メニューです。



ほかに、夏限定で登場する〝ひんやりメニュー〟が！



それは、『トマトのかき氷パスタセット（パン・小鉢３種付き 1,600円/税込み）』。

スイーツ？料理？と気になるところですが、こちらはれっきとした“料理”。水でしめたパスタが絡まないようにオリーブオイルをかけ、そこに凍らせたトマトソースをかき氷マシンで削りかけます。仕上げに酸味の効いたチーズソースをトッピングして完成。



調理のこだわりは、トマトソースを凍らせると味を薄く感じることがあるため濃いめの味付けに。ほかにも、氷のソースと合わせたときに歯ごたえを感じるようにパスタを長めにゆでているそう。かき氷とパスタを絡めて食べると、ひんやり＆つるんとしたのど越しに感動！トマトの爽やかな酸味とオリーブオイルとチーズのまろやかさが絶妙にマッチします。



『トマトのかき氷パスタセット』は8月末までの提供予定。「暑くて食欲がないときでも、しっかり栄養が摂れるように」と店主が考案したこのメニュー。猛暑で食欲が落ちている方もきっと元気になれる一皿です。夏限定のひんやりパスタ、ぜひ味わってみてください。



●寺地食堂

新潟県新潟市西区寺地495－3

025-211-8266 ※席の予約不可

営業時間｜10:00-18:00(金・土 10:00-21:00)

定休日｜水曜・木曜、他不定休