12日の予選リーグ、ブラジル戦

インドネシアで行われているバレーボール女子のU-21世界選手権で、日本の19歳・北川美桜（クインシーズ刈谷）の行動が感動を呼んだ。負傷した選手に駆け寄り、声をかける様子を大会公式インスタグラムが公開している。

日本は現地12日の予選リーグD組ブラジル戦で3-1勝利。北川は試合後、フェンスを飛び越え負傷したブラジルのパリャノに駆け寄った。

大会公式インスタグラムはこの様子を投稿。「試合後、日本のミオ・キタガワは負傷したブラジルのパリャノの元に歩み寄り、力強い言葉をかけた。スポーツへの真の愛である力強い言葉を伝えた」との文面で公開した。

動画には「なんて美しい瞬間なの」とのキャプションが添えられた。パリャノ本人も「ありがとう！ 神は全てを把握しているわ」とコメント。海外ファンの間にも感動が広がった。

「なぜ日本チームが好きなのかというと、彼らは本当に謙虚で、寛大な心を持っていて、いつも明るいからだ」

「最高だ」

「素敵だわ」

「これは本当に感動する」

「リスペクトだ」

日本は15日、トルコと準々決勝を戦う。



（THE ANSWER編集部）