E5系・E6系などがデザイン！アカベコランド「新幹線赤べこコインケース」

アカベコランドは、福島の郷土玩具「赤べこ」に日本の高速鉄道「新幹線」のカラーリングをまとわせた最新作「新幹線赤べこコインケース」を、2025年8月10日より一般発売します。

アカベコランド「新幹線赤べこコインケース」

商品名 ：E5系はやぶさ赤べこコインケース、E6系こまち赤べこコインケース、

E3系つばさ赤べこコインケース、E8系赤べこコインケース、ALFA-X赤べこコインケース

価格 ：各500円(税込)

サイズ ：横幅約10cm × 高さ約6cm

素材 ：ポリエステル

販売開始日：2025年8月10日

販売場所 ：アカベコランド、だるまランド、福島県内土産店、道の駅、公式オンラインショップなど

かわいらしい赤べこコインケースに、E5系・E6系・E8系・E3系・ALFA-Xなどの新幹線カラーをまとわせた本商品は、手のひらサイズのコインケースです。

「走る縁起物」として、ご自宅用はもちろんギフトや観光みやげにも最適です。

特徴

人気の新幹線5種がコインケースに大変身！

小さいけれど、満足容量です。

E5系(はやぶさ)／E6系(こまち)／E8系／E3系(つばさ)/ALFA-Xなどのカラーリングを、赤べこ型のコインケースに再現されています。

