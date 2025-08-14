飼い主さんが抱っこが好きすぎる猫のために作ったアイテムを使った様子がInstagramに投稿されました。動画の再生回数は57万回を超え「これを販売したら爆売れ間違いなし」「ちまきちゃん、凄く嬉しそう」「これは皆さん作りましょう」といったコメントが集まっています。

【動画：抱っこ大好きな猫のために『アイテム』を作成した結果…】

抱っこ大好き猫ちゃん

飼い主さんにいつも抱っこしてもらいたいと願う猫のちまきちゃん。飼い主さんが家にいると、顔を見つめて抱っこをアピールするのだそう。抱っこしたちまきちゃんを降ろしても、飼い主さんの後をついてきて抱っこ抱っことアピールするため、何もできないのだそう。

手作りの抱っこ紐

飼い主さんは、ちまきちゃんと自分のためにおんぶ紐を作ったのだそう。昔ながらのおんぶ紐なのでしょうか。それとも布の中に猫をスポっと入れる抱っこ紐のことなのでしょうか？

飼い主さんが作った抱っこ紐とは、箱に紐を取り付けて背負うものでした。予想外の抱っこ紐にびっくり！箱付き抱っこ紐を置いておくと、ちまきちゃんが自分で入ってくれるそうです。

大満足！

背負ってみると、姨捨山のような姿だったそうです。ちまきちゃんは「ニャウー」と満足そうな反応。飼い主さんも楽ちん、ちまきちゃんも飼い主さんにくっついていられて満足なアイテムとなったそうです。

投稿には「声出して笑っちゃった 電車の中で見てなくて良かった(笑)」「爆笑wwwwww天才やん！ほんとおもろいな～」「ずっとママのそばにいられて良いですね～」といったコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「猫きぼんぬ(*ΦωΦ*)」では、ちまきちゃんと同居猫ちゃんたちの日常が投稿されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「猫きぼんぬ(*ΦωΦ*)」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。