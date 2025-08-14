小さなカメラで大きな思い出！ラナップ「Recollo(レコロ)」

ラナップは、2025年8月9日(土)より、レトロなルックスと多機能を兼ね備えたミニデジタルカメラ「Recollo(レコロ)」を販売中。

ラナップ「Recollo(レコロ)」

発売日：2025年8月9日(土)

価格 ：6,980円(税込)

この製品は、アイアールティーが製造を担当し、販売およびサポートはラナップが行います。

カラーはブラック／ホワイト／ブルー／ピンクの4色展開です。

■レトロかわいいだけじゃない、5つの多機能で“今”を残す

Recolloは、2000年代初期のトイデジタルカメラのような懐かしさを持ちつつ、以下の5つの機能をコンパクトボディに詰め込んだ新世代の“ミニガジェット”です。

主な機能

・100万画素のレトロ写真撮影(5色のカメラエフェクト付き)

・1920×1080 30fpsの動画撮影(VHS風画質)

・音声録音機能(ボタン長押しで簡単録音)

・PCにてWEBカメラとして使用可能

・SDカードリーダー機能

・さらに、0.96インチのLCDモニターを搭載し、撮影時の確認や再生も可能です。

■スマホ・PCへ簡単転送、Androidにも対応

RecolloはUSB Type-C接続に対応しており、PCはもちろん、Androidスマートフォンへのデータ転送も可能です。

※iPhoneは非対応。

microSDカード(最大128GB対応)に写真・動画・録音データを保存可能。

4GBのテスト用SDカードを標準付属しています。

■商品仕様

有効画素数 ：100万画素(CMOSセンサー)

レンズ ：F2.4

撮影距離 ：30cm〜∞

シャッタースピード：1/100 〜 1/60

ISO感度 ：100 〜 400(オート)

LEDフラッシュ ：あり(1.5mまで有効)

液晶モニター ：0.96インチ(LCD 80×160)

外部メモリー ：最大128GB microSDカード

ファイル形式 ：写真…JPG 動画…AVI 録音…WAV

静止画サイズ ：1920×1080 96dpi

動画サイズ ：1920×1080 30fps

カメラエフェクト ：赤／緑／青／セピア／モノクロ

電源 ：200mA リチウムポリマー

持続時間 ：動画撮影 連続70分

充電時間 ：約1.5時間

接続端子 ：USB Type-C(PC・Android対応)

サイズ／重量 ：42.4×28.7×28.5mm ／ 約18g

■付属品

・ストラップ

・キーリング

・USB-C to C変換アダプタ

・microSDカード(4GB)

・使い方マニュアル・保証書

■カラーラインナップ(全4色)

カラー ：ブラック

型番 ：IRT-RCL01BK

JANコード：4932007801013

カラー ：ホワイト

型番 ：IRT-RCL01WH

JANコード：4932007801129

カラー ：ブルー

型番 ：IRT-RCL01BL

JANコード：4932007801235

カラー ：ピンク

型番 ：IRT-RCL01PK

JANコード：4932007801341

■補足

Recolloの「Re」は“Record(記録)”“Retro(懐かしさ)”、「Collo」は“Piccolo(イタリア語で「小さい」)”“Color(彩り)”に由来しています。

