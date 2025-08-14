小さなカメラで大きな思い出！ラナップ「Recollo(レコロ)」
ラナップは、2025年8月9日(土)より、レトロなルックスと多機能を兼ね備えたミニデジタルカメラ「Recollo(レコロ)」を販売中。
ラナップ「Recollo(レコロ)」
発売日：2025年8月9日(土)
価格 ：6,980円(税込)
この製品は、アイアールティーが製造を担当し、販売およびサポートはラナップが行います。
カラーはブラック／ホワイト／ブルー／ピンクの4色展開です。
■レトロかわいいだけじゃない、5つの多機能で“今”を残す
Recolloは、2000年代初期のトイデジタルカメラのような懐かしさを持ちつつ、以下の5つの機能をコンパクトボディに詰め込んだ新世代の“ミニガジェット”です。
主な機能
・100万画素のレトロ写真撮影(5色のカメラエフェクト付き)
・1920×1080 30fpsの動画撮影(VHS風画質)
・音声録音機能(ボタン長押しで簡単録音)
・PCにてWEBカメラとして使用可能
・SDカードリーダー機能
・さらに、0.96インチのLCDモニターを搭載し、撮影時の確認や再生も可能です。
■スマホ・PCへ簡単転送、Androidにも対応
RecolloはUSB Type-C接続に対応しており、PCはもちろん、Androidスマートフォンへのデータ転送も可能です。
※iPhoneは非対応。
microSDカード(最大128GB対応)に写真・動画・録音データを保存可能。
4GBのテスト用SDカードを標準付属しています。
■商品仕様
有効画素数 ：100万画素(CMOSセンサー)
レンズ ：F2.4
撮影距離 ：30cm〜∞
シャッタースピード：1/100 〜 1/60
ISO感度 ：100 〜 400(オート)
LEDフラッシュ ：あり(1.5mまで有効)
液晶モニター ：0.96インチ(LCD 80×160)
外部メモリー ：最大128GB microSDカード
ファイル形式 ：写真…JPG 動画…AVI 録音…WAV
静止画サイズ ：1920×1080 96dpi
動画サイズ ：1920×1080 30fps
カメラエフェクト ：赤／緑／青／セピア／モノクロ
電源 ：200mA リチウムポリマー
持続時間 ：動画撮影 連続70分
充電時間 ：約1.5時間
接続端子 ：USB Type-C(PC・Android対応)
サイズ／重量 ：42.4×28.7×28.5mm ／ 約18g
■付属品
・ストラップ
・キーリング
・USB-C to C変換アダプタ
・microSDカード(4GB)
・使い方マニュアル・保証書
■カラーラインナップ(全4色)
カラー ：ブラック
型番 ：IRT-RCL01BK
JANコード：4932007801013
カラー ：ホワイト
型番 ：IRT-RCL01WH
JANコード：4932007801129
カラー ：ブルー
型番 ：IRT-RCL01BL
JANコード：4932007801235
カラー ：ピンク
型番 ：IRT-RCL01PK
JANコード：4932007801341
■補足
Recolloの「Re」は“Record(記録)”“Retro(懐かしさ)”、「Collo」は“Piccolo(イタリア語で「小さい」)”“Color(彩り)”に由来しています。
