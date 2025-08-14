謎解きしながら、筑北村をまわる！ちくほく謎解きスタンプラリー
筑北村では筑北村合併20周年記念として、謎解きをしながら筑北村を巡る「ちくほく謎解きスタンプラリー」を実施。
開催期間 ： 2025年7月26日(土)〜10月26日(日)
参加方法 ： 各アプリストアから「furari」をインストールして、
登録されたチェックポイントで謎解き＆スタンプをGET！
応募締切 ： 2025年10月26日(日)
【謎解き地点】
(1)西条駅、(2)坂北駅、(3)冠着駅、(4)筑北村役場、(5)筑北村図書館、(6)坂井支所、(7)西条温泉とくら、(8)坂北荘、(9)冠着荘、(10)ふるさと館、(11)道の駅さかきた、(12)まんだらの庄、(13)ふれあい広場、(14)サッカー場、(15)やすらぎスポーツ広場、(16)大滝、(17)風越し峠(展望台)、(18)大切通し、(19)差切峡、(20)青柳城址公園
【賞品一覧】
◆参加賞：どこでもスタンプ3個
「オリジナル缶バッジ」抽選で100名様
◆謎解き賞：謎解きの答えに正解
「筑北村キャラクターグッズ(ぬいぐるみ、トートバッグ他)」抽選で10名様
◆コンプリート賞：スタンプ全20個
「いちご園ペアチケット＋温泉入浴券2枚＋筑北村お土産詰め合わせセット」抽選で1名様
筑北村には今回のスタンプラリースポット以外にも多くの見どころがあります。
また、筑北村はJRの駅が3つあり、2023年12月に長野自動車道「筑北スマートインターチェンジ」が開通して、アクセスも抜群です。
原風景で心も体も癒しながら、ゆったりとローカル気分を楽しめるスタンプラリーです。
集めたスタンプ数や謎解きの答えに応じて、抽選で筑北村の魅力を感していただける人気賞品が当たります。
