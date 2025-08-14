謎解きしながら、筑北村をまわる！ちくほく謎解きスタンプラリー

筑北村では筑北村合併20周年記念として、謎解きをしながら筑北村を巡る「ちくほく謎解きスタンプラリー」を実施。

ちくほく謎解きスタンプラリー

開催期間 ： 2025年7月26日(土)〜10月26日(日)

参加方法 ： 各アプリストアから「furari」をインストールして、

登録されたチェックポイントで謎解き＆スタンプをGET！

応募締切 ： 2025年10月26日(日)

【謎解き地点】

(1)西条駅、(2)坂北駅、(3)冠着駅、(4)筑北村役場、(5)筑北村図書館、(6)坂井支所、(7)西条温泉とくら、(8)坂北荘、(9)冠着荘、(10)ふるさと館、(11)道の駅さかきた、(12)まんだらの庄、(13)ふれあい広場、(14)サッカー場、(15)やすらぎスポーツ広場、(16)大滝、(17)風越し峠(展望台)、(18)大切通し、(19)差切峡、(20)青柳城址公園

【賞品一覧】

◆参加賞：どこでもスタンプ3個

「オリジナル缶バッジ」抽選で100名様

◆謎解き賞：謎解きの答えに正解

「筑北村キャラクターグッズ(ぬいぐるみ、トートバッグ他)」抽選で10名様

◆コンプリート賞：スタンプ全20個

「いちご園ペアチケット＋温泉入浴券2枚＋筑北村お土産詰め合わせセット」抽選で1名様

筑北村には今回のスタンプラリースポット以外にも多くの見どころがあります。

また、筑北村はJRの駅が3つあり、2023年12月に長野自動車道「筑北スマートインターチェンジ」が開通して、アクセスも抜群です。

原風景で心も体も癒しながら、ゆったりとローカル気分を楽しめるスタンプラリーです。

集めたスタンプ数や謎解きの答えに応じて、抽選で筑北村の魅力を感していただける人気賞品が当たります。

