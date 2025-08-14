釣りを楽しむトーマスつりも！きかんしゃトーマスとなかまたち　みんなでゴー！ソドー島ツアー

『きかんしゃトーマス』のファミリー向け大規模展示・アトラクションイベント「きかんしゃトーマスとなかまたち みんなでゴー！ソドー島ツアー」が2025年8月10日(日)より池袋・サンシャインシティにて開催。

きかんしゃトーマスとなかまたち みんなでゴー！ソドー島ツアー

期間：2025年8月10日(日)〜8月24日(日)

時間：9:30〜16:30(最終入場は終了30分前)

※最終日は15:30閉場

会場：池袋・サンシャインシティ 文化会館ビル2F 展示ホールD

※画像はイメージです、実際とは異なる場合があります

今回のイベントテーマは「ソドー島ツアー」。

ソドー島各地の冒険エリアを巡って、困っているなかまを助けたり、トーマスたちと写真を撮ったりする体験ができます。

アトラクションコーナーでは、大人気アトラクション「レッツゴートーマス」が、80周年を記念した特別な仕様になって限定登場！金色のトーマスが引く客車に乗れる、今だけの経験をお見逃しなく！

他にも、つりざおを使って「つなげてあそぼう」シリーズのトーマスたちをつれる「トーマスつり」など、新登場の展示やアトラクションが盛りだくさん！

イベントの前売り入場券は8月9日(土)までアソビュー！にて販売中。

■チケット販売

【前売券(税込)】

・チケット料金

前売り入場券大人(中学生以上)：1,100円

前売り入場券子供(小学生以下)：800円

アトラクションチケット3枚付前売り入場券大人(中学生以上)：1,900円

アトラクションチケット3枚付前売り入場券子供(小学生以下)：1,600円

・販売期間

2025年7月1日(火)12:00〜8月9日(土)23:59

・取り扱い

アソビュー！

【当日券(税込)】

・チケット料金

当日入場券大人(中学生以上)：1,300円

当日入場券子供(小学生以下)：1,000円

アトラクションチケット3枚付当日入場券大人(中学生以上)：2,100円

アトラクションチケット3枚付当日入場券子供(小学生以下)：1,800円

・販売期間

2025年8月10日(日)0:00〜8月24日(日)14:59

※イベント会場では開催時間に合わせて販売

・取り扱い

イベント会場入口およびアソビュー！にて販売

【入場特典】

貼ってはがせるICカードステッカー(全5種)

全5種のうち1種をランダムで、入場時に会場入口にてお渡しします。

※有料入場者のみ対象です。

(無料入場の方を除く)

※入場券1枚につきランダムで1点のお渡しです。

■展示 見どころ

ティドマス機関庫

キャノンボール・カーブ

トーマス よ〜いドン！！

ティドマス機関庫：トーマスとなかまたちがお出迎え！一緒に写真を撮ろう！

キャノンボール・カーブ：充電スポットでカナの充電を満タンにしてあげよう！

トーマス よ〜いドン！！：プラレールトーマスを並べて走らせよう！なかまたちが一斉に走り出すよ！

■アトラクション 見どころ

※有料エリア。

別途アトラクションチケットの購入が必要です。

レッツゴートーマス：金色のトーマスが引く客車に乗って出発進行！

ソドー島冒険ふわふわ：ソドー島をイメージした

ふわふわが楽しめます。

トーマスつり：つりざおを使って「つなげてあそぼう」シリーズのトーマスたちをつろう！ ※つった車両から1個プレゼント！

■トーマスショップ 見どころ

イベント限定商品をはじめ、きかんしゃトーマスとなかまたちの商品が大集合！

イベント限定プチタオル(2D柄) 770円(税込)

イベント限定バルーンキーホルダーA トーマス495円(税込)

(C) 2025 Gullane (Thomas) Limited.

