釣りを楽しむトーマスつりも！きかんしゃトーマスとなかまたち　みんなでゴー！ソドー島ツアー

『きかんしゃトーマス』のファミリー向け大規模展示・アトラクションイベント「きかんしゃトーマスとなかまたち みんなでゴー！ソドー島ツアー」が2025年8月10日(日)より池袋・サンシャインシティにて開催。
きかんしゃトーマスとなかまたち みんなでゴー！ソドー島ツアー
期間：2025年8月10日(日)〜8月24日(日)
時間：9:30〜16:30(最終入場は終了30分前)
※最終日は15:30閉場
会場：池袋・サンシャインシティ 文化会館ビル2F 展示ホールD
※画像はイメージです、実際とは異なる場合があります
今回のイベントテーマは「ソドー島ツアー」。
ソドー島各地の冒険エリアを巡って、困っているなかまを助けたり、トーマスたちと写真を撮ったりする体験ができます。
アトラクションコーナーでは、大人気アトラクション「レッツゴートーマス」が、80周年を記念した特別な仕様になって限定登場！金色のトーマスが引く客車に乗れる、今だけの経験をお見逃しなく！
他にも、つりざおを使って「つなげてあそぼう」シリーズのトーマスたちをつれる「トーマスつり」など、新登場の展示やアトラクションが盛りだくさん！
イベントの前売り入場券は8月9日(土)までアソビュー！にて販売中。
■チケット販売
【前売券(税込)】
・チケット料金
前売り入場券大人(中学生以上)：1,100円
前売り入場券子供(小学生以下)：800円
アトラクションチケット3枚付前売り入場券大人(中学生以上)：1,900円
アトラクションチケット3枚付前売り入場券子供(小学生以下)：1,600円
・販売期間
2025年7月1日(火)12:00〜8月9日(土)23:59
・取り扱い
アソビュー！
【当日券(税込)】
・チケット料金
当日入場券大人(中学生以上)：1,300円
当日入場券子供(小学生以下)：1,000円
アトラクションチケット3枚付当日入場券大人(中学生以上)：2,100円
アトラクションチケット3枚付当日入場券子供(小学生以下)：1,800円
・販売期間
2025年8月10日(日)0:00〜8月24日(日)14:59
※イベント会場では開催時間に合わせて販売
・取り扱い
イベント会場入口およびアソビュー！にて販売
【入場特典】
貼ってはがせるICカードステッカー(全5種)
全5種のうち1種をランダムで、入場時に会場入口にてお渡しします。
※有料入場者のみ対象です。
(無料入場の方を除く)
※入場券1枚につきランダムで1点のお渡しです。
■展示 見どころ
ティドマス機関庫
キャノンボール・カーブ
トーマス よ〜いドン！！
ティドマス機関庫：トーマスとなかまたちがお出迎え！一緒に写真を撮ろう！
キャノンボール・カーブ：充電スポットでカナの充電を満タンにしてあげよう！
トーマス よ〜いドン！！：プラレールトーマスを並べて走らせよう！なかまたちが一斉に走り出すよ！
■アトラクション 見どころ
※有料エリア。
別途アトラクションチケットの購入が必要です。
レッツゴートーマス：金色のトーマスが引く客車に乗って出発進行！
ソドー島冒険ふわふわ：ソドー島をイメージした
ふわふわが楽しめます。
トーマスつり：つりざおを使って「つなげてあそぼう」シリーズのトーマスたちをつろう！ ※つった車両から1個プレゼント！
■トーマスショップ 見どころ
イベント限定商品をはじめ、きかんしゃトーマスとなかまたちの商品が大集合！
イベント限定プチタオル(2D柄) 770円(税込)
イベント限定バルーンキーホルダーA トーマス495円(税込)
(C) 2025 Gullane (Thomas) Limited.
