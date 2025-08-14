１４日午前１１時１０分頃、北海道斜里町と羅臼（らうす）町にまたがる羅臼岳（１６６０メートル）を下山中の男性から「一緒にいた友人がヒグマに襲われ、引きずられていった」と１１０番があった。

襲われた２０歳代の男性と連絡が取れなくなっており、道警などは羅臼岳に通じる三つの登山道を封鎖し、地元ハンターらと捜索している。

道警によると、２人は１４日午前５時頃、斜里町側から入山。登山を終えて戻る途中、標高５５０メートル付近でヒグマ１頭に襲撃された。

通報者の説明では、自分の名前を呼ばれて２００メートルほど先に駆け寄ると、ヒグマに襲われた男性が脚から大量の血を流しながら抵抗していた。その後、登山道脇の茂みに引きずられていったという。男性を助けようとした通報者にけがはなく、道警のヘリコプターで救出された。

道と道警は登山道を封鎖し、ヘリ３機で山中に足止めされた登山客ら７０人ほどを斜里町内の小学校などに避難させた。襲われた男性は日没までに見つからず、１５日早朝から捜索を再開する。

夏の登山シーズンにある羅臼岳は、世界自然遺産の知床を代表する景勝地で、羅臼岳を含む知床連山の登山客は年間５０００人を超える。道などによると、記録のある１９６２年以降で、知床連山で登山客のヒグマによる人身被害は初めて。

ただ、最近は羅臼岳周辺で登山客に近づこうとするヒグマの目撃が相次ぐ。１２日には撃退用のスプレーを噴射した後も、数分間にわたってつきまとうヒグマもいたという。