職人と直接交流しながら伝統工芸の奥深さを五感で体験！第13回 TOKYO職人展

第13回 TOKYO職人展

会期 ：2025年8月15日(金)〜8月28日(木)

11時から19時まで(初日は12時から／最終日は18時まで)

会場 ：伝統工芸青山スクエア 特別展スペース

(東京都港区赤坂8丁目1番22号)

※入場無料

東京都および公益財団法人 東京都中小企業振興公社は「第13回 TOKYO職人展」を2025年8月15日(金)から8月28日(木)まで、伝統工芸青山スクエア(東京都港区)にて開催中です。

このイベントでは、ファミリー層や工芸に関心のある学生・若年層、訪日外国人など幅広い世代が、職人と直接交流しながら伝統工芸の奥深さを五感で体験できる機会を提供します。

【伝統工芸の未来を切り拓く、若手職人との出会い】

東京都と公益財団法人 東京都中小企業振興公社は、平成23年度より伝統工芸品の後継者育成支援事業を推進してきました。

近年、伝統工芸の担い手や消費者の高齢化が進み、技術や文化の継承が社会的な課題となっています。

こうした背景から、若手職人が主役となる本イベントを通じて、工芸の世界に新たな関心を呼び起こし、次世代の後継者づくりや消費者層の拡大を目指しています。

また、若手職人の活動や工芸品の新たなお客様と出会う場としても位置づけ、伝統工芸の敷居を下げ、より多くの方々に親しんでいただくことを目的としています。

【五感で楽しむ製作実演・製作体験コーナー】

本展では、東京の若手職人による伝統工芸品の展示・販売に加え、実際に職人が道具や素材を使って製作する様子を間近で見学できる実演スペースを設けます。

来場者は、職人の手仕事を目の前で体感しながら、直接話を聞くことができ、工芸の奥深さや技術の裏側に触れることができます。

また、製作体験コーナーでは、来場者自身が伝統工芸の技にチャレンジできるプログラムを用意。

お子さまから大人まで、五感を使って楽しめる内容となっており、初めての方でも気軽に参加できる工夫を凝らしています。

これにより、「伝統工芸は敷居が高い」というイメージを払拭し、より身近な存在として感じていただける場を目指します。

【若手職人の紹介 ※一部抜粋】

●江戸木目込人形

職人・柿沼利光(株式会社柿沼人形)

柿沼利光

＜職人の道を志したきっかけ＞

家業の工房職人責任者の高齢化を解決するため、自らが人形師のもとで、人形づくりの基本を徹底的に学びました。

＜TOKYO職人展に期待していること＞

若い方たちへの発信を大事にしているので、いろいろな方とお話できる事を楽しみにしています。

●東京七宝

職人・畠山佳奈(畠山七宝製作所)

畠山佳奈

＜職人の道を志したきっかけ＞

家業であり、はじめは荒川区の「匠育成支援事業」を活用して学びました。

職人歴7年目ですが、父からは“一人前になるには10年かかる”と言われており、未だ修行中です。

＜TOKYO職人展に期待していること＞

今回が初参加で実演をさせていただきます。

若い方や海外の方にも見てもらい、東京七宝をはじめ、日本の伝統工芸にぜひ興味を持ってもらいたいです

●江戸表具

職人・細矢哲史(細矢内装)

細矢哲史

＜職人の道を志したきっかけ＞

父が同じ職人で、仕事を継ぐため東京で6年修行し、千葉に戻り10年、計16年が経ちました。

＜TOKYO職人展に期待していること＞

若い世代にどう伝えていくのかが大事だと思って います。

今の職人はだいぶ年配の方が多いので、1人でも多くの若い人に興味持ってもらい、こっちの職人側に来て欲しいですね。

●東京洋傘

職人・小出水龍之介(株式会社前原光榮商店)

小出水龍之介

＜職人の道を志したきっかけ＞

小さい頃から漠然と何かの「伝統工芸士」になりたいと思っていたものの、進路を決める段階で職人の現実を知り設計職に。

しかし工芸への夢が頭から離れず、今回ご縁があって傘職人への道へ進むことができました。

＜TOKYO職人展に期待していること＞

他業種の職人さん達と関わる機会が多くない為、今回の職人展での繋がりを生かし工芸全体を盛り上げる施策とか考えらえたらいいな、と思います。

【今後の展望と地域・社会への広がり】

本イベントを通じて、若手職人と来場者が直接交流することで、伝統工芸の魅力や価値を次世代へとつなげていくことを目指しています。

今後も東京都および公益財団法人 東京都中小企業振興公社は、伝統工芸の担い手育成や消費者層の拡大に向けた取り組みを継続し、地域社会や国際的な交流の場としての発展を図っていきます。

主な内容：(1)東京の若手職人が製作した伝統工芸品の展示・販売

(2)職人の技と伝統を体感できる製作実演

(3)伝統工芸の技にチャレンジできる製作体験

【主催】

東京都、一般財団法人 伝統的工芸品産業振興協会

【後援】

東京都伝統工芸品産業団体連絡協議会、東京都伝統工芸士会

【運営事務局】

公益財団法人 東京都中小企業振興公社

