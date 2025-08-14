◆新日本プロレス「Ｇ１ ＣＬＩＭＡＸ ３５」（１４日、後楽園ホール）観衆１５１８（札止め）

新日本プロレスは１４日、後楽園ホールで「Ｇ１ ＣＬＩＭＡＸ ３５」決勝トーナメント進出者決定戦を行った。

今年のＧ１は、７・１９札幌で開幕し１０選手がＡ・Ｂの２つのブロックに分かれてリーグ戦を展開。１３日の浜松大会までに公式リーグ戦が終了した。ＡブロックはＥＶＩＬ、Ｂブロックは、ＩＷＧＰ世界ヘビー級王者・ザック・セイバーＪｒ．がそれぞれ１位で８・１６有明アリーナでの決勝トーナメント進出を決めた。

前売り券が完売し超満員札止めとなった後楽園ホールではＡブロック２位のデビッド・フィンレーとＢブロック３位のＫＯＮＯＳＵＫＥ ＴＡＫＥＳＨＩＴＡが対戦。白熱の熱闘は、ＴＡＫＥＳＨＩＴＡが１７分１２秒、 レイジングファイヤーでフィンレーに勝利。有明アリーナでザックと対戦することが決定した。バックステージで優勝を誓ったＴＡＫＥＳＨＩＴＡは「オレについてこい」とメッセージを送った。

Ｂブロック２位の海野翔大とＡブロック３位で昨年準優勝の辻陽太が対戦。激闘の末、辻が２８分１８秒、 ジーンブラスターで海野を沈め決勝Ｔ進出。有明でＥＶＩＬと対戦することが決まった。勝利のリングで辻は「オレが新日本を背負う」と宣言した。

優勝決定戦は８・１７有明アリーナ。今年の最強戦士が決定する。

「Ｇ１」公式リーグ戦の結果は以下の通り。

◆Ａブロック

１位・ＥＶＩＬ（６勝３敗・勝ち点１２）

２位・デビッド・フィンレー（５勝４敗・勝ち点１０）

３位・辻陽太（５勝４敗・勝ち点１０

ボルチン・オレッグ（５勝４敗・勝ち点１０）

上村優也（５勝４敗・勝ち点１０）

ＳＡＮＡＤＡ（４勝５敗・勝ち点８）

棚橋弘至（４勝５敗・勝ち点８）

大岩陵平（４勝５敗・勝ち点８）

カラム・ニューマン（４勝５敗・勝ち点８）

タイチ（３勝６敗・勝ち点６）

◆Ｂブロック

１位・ザック・セイバーＪｒ．（７勝２敗・勝ち点１４）

２位・海野翔太（６勝３敗・勝ち点１２）

３位・ＫＯＮＯＳＵＫＥ ＴＡＫＥＳＨＩＴＡ（５勝４敗・勝ち点１０）

鷹木信悟（５勝４敗・勝ち点１０）

成田蓮（５勝４敗・勝ち点１０）

グレート―Ｏ―カーン（４勝５敗・勝ち点８）

エル・ファンタズモ（４勝５敗・勝ち点８）

ドリラ・モロニー（４勝５敗・勝ち点８）

ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ（４勝５敗・勝ち点８）

ゲイブ・キッド（９敗・勝ち点０）※ケガで途中欠場

※勝ち点が同点の場合は、当該選手同士の勝敗で上位を決定。