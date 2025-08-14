◇プロ野球パ・リーグ 西武 3-2 ソフトバンク（14日、ベルーナドーム）

西武が逆転勝ちで、ソフトバンク戦の連敗を6で止めました。

先発はここまで4勝6敗、防御率2.82の郄橋光成投手。初回を無失点に抑えるも、2回にアクシデント。先頭の中村晃選手の打球が直撃し、この回を無失点に抑えましたが、3回のマウンドには上がらず降板。球団は「右上腕の打撲。アイシングをして様子を見る」と発表しました。

3回から糸川亮太投手が登板。この回を無失点に抑えると、打線は直後の攻撃で古賀悠斗選手が第5号ソロホームランを放ち、1点を先制します。

援護をもらった糸川投手でしたが、5回にヒットと犠打でピンチを背負うと、川瀬晃選手に第2号2ランホームランを浴びて逆転を許し、糸川投手は3回2失点で降板。

それでも6回に打線が反撃。2アウト1、2塁のチャンスを作ると、村田怜音選手とデービス選手がタイムリーを打ち、逆転に成功。ソフトバンク先発の大津亮介投手を5回2/3を3失点で降板させます。

投手陣は7回以降、ピンチを背負いながらも、4番手の甲斐野央投手と5番手のウィンゲンター投手が1イニングずつを無失点。

9回は平良海馬投手が2者連続内野安打でピンチを招きましたが、無失点に抑えて、西武は先月4日以来となるソフトバンク戦の勝利となりました。