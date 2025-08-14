女優の蒼井そらが８日、ＡＢＥＭＡ「しくじり先生 俺みたいになるな！！」で、本名を公表。平成ノブシコブシの吉村崇から「しっかり４０代の名前」とツッコまれた。

「元セクシー女優の蒼井そらです」とあいさつした蒼井はまずは自己紹介。「１９８３年１１月１１日生まれの４１歳、カッコ４４歳」といい、オードリー春日俊彰は「カッコ４４歳？どういうこと？」と首を傾げた。

蒼井は「実際は４４歳」というと、吉村は目を見開いて「同い年？！」とビックリ。蒼井は「身バレのために、生年月日を変える」というのが業界あるあるだったといい「１８歳デビューが一番若い。当時２０歳だったので、それで１８歳にしようと、このプロフィールになっております」と説明した。

ハライチ澤部が「誕生日も違うんですか？」と聞くと、「はい。４月２６日生まれ」とあっさり。澤部は「全然違う…」とあ然だ。

蒼井は「実際、そらちゃん的には１１月１１日、純子的には４４歳」などといい、スタジオは「純子？！」と再びびっくり。吉村は「純子さん？しっかり４０代の名前」とツッコみ、春日も「安心するよね。親近感が湧く」。他にも公式は東京都出身だが「実際は神奈川県出身」と身バレ防止のために、さまざまなプロフィールが違っていたと説明していた。