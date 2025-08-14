空飛ぶジェットパックか？

灼熱の酷暑だろうが、必要な荷物なら持ち歩かねばならない時はありますよね。手提げはジャマだけど、バックパックは密着した背中が汗だく…。

今は背中にスキマを作ったり、風が出るハイテクなタイプなどいろんな工夫があります。ありすぎてドレを買えば良いのか分からないくらいですけどね。

背中が暴風域

サンワダイレクトの「200-BAGBPFAN1」は、モーレツに吸気して背中を強烈に涼しくさせる、力技がヤリ過ぎなバックパック。横にはモバイルバッテリー用ポケットがあり、底面のWファンと背中にある7つの穴が決め手。操作スイッチは肩紐にあり、ジャマにならず自然な動作で風量を調節できます。

かなりのメカメカしさなのに、外からは分からないフツーの見た目なのも地味にスゴいと思います。

背中が涼しい、ファン付きリュック。 #サンワの新商品 pic.twitter.com/T1fErooqqK - サンワダイレクト【公式】 (@sanwadirect) August 6, 2025

交換できる底面

汗ばむ季節が終わると、Wファンはお役御免です。穴のない底面に交換可能なので、見た目スッキリでチョッピリ軽量化にもなるでしょうし、ファン内への異物混入や衝撃での破損といったリスクも回避できますね。

Image: SANWA DIRECT

秘密の穴がもうひとつ…

普段はカバーで蓋されていますが、実は首の後ろ部分にはデッカい穴が空いています。ここからも送風すれば、文字通り背筋が凍るように感じるかも？ 夏の間は開きっぱなしになりそうですね。

底面の吸気ファンも背中の排気口も、ヤリ過ぎ感がもうスパイの秘密道具みたい。25Lの大容量で何でも入りますが、涼しく過ごすため荷物ゼロでも背負いたいです。

Source: X, SANWA DIRECT