長崎のお盆といえば…1日600～700組が来店 大忙しの“この店” 「天国まで響かせたい」《長崎》
15日は長崎のお盆の伝統行事「精霊流し」が県内各地で行われます。
長崎のお盆といえばやはり“このお店”が大忙しです。
音と光で故人をにぎやかに送り出す精霊流しの定番「爆竹」に…
富士山やクジラなどユニークな形の「噴水花火」も。
長崎市で100年以上続く老舗の花火専門店「錦昌号」では、約500種類をそろえます。
錦昌号 張 仁春 社長
「精霊流しのこともあって一番の売れ筋は爆竹。時間の長い手持ち花火や噴水花火も人気」
この時期は1日に600組から700組が花火を求めて店を訪れるそうです。
長崎市内から
「（花火は）大好き。夜に花火をする。光り輝く。家族とする」
長崎市内から
「50本以上買っている。きょうお墓でする。長崎のお盆という感じがする」
東京から帰省
「20本近くある。家の近くにある公園でよく花火をしていたのですごく好き。よく光ってバババというところが好き」
精霊流しで使うためダンボールいっぱいの爆竹を2か月前から予約していたという人も…。
祖父を見送る松本 聖海さん（24）
「優しいおじいちゃんでした。おじいちゃんはうるさいのは苦手かなと思うんですけど天国まで届くように音を響かせられたら」
錦昌号 張 仁春 社長
「長崎の花火の文化は独特。1年ぶりという声を聞きながら販売してそれも楽しみ」
長崎のお盆に欠かせない「花火」
15日に精霊流しが行われまちは爆竹と鉦の音に包まれます。