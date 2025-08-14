「護国顔」だと思うSTARTOタレントランキング！ 2位「木村拓哉」を12票差で抑えた1位は？
All About ニュース編集部は7月28〜29日、全国の10〜70代の男女240人を対象に「〇〇顔のSTARTOタレント」に関するアンケート調査を実施しました。
今回は、「護国顔だと思うSTARTOタレント」のランキングを紹介。護国顔は、骨格がしっかりして男性らしい顔つきで、国を護る軍人のような意思が強いキリッとしたイケメンを指します。果たして、どのタレントが護国顔だと評価されたのでしょうか？
2位に選ばれたのは、木村拓哉さんでした。SMAPのメンバーとしてデビューした木村さんは、個人では俳優業で大活躍します。
『ロングバケーション』（フジテレビ系）、『ビューティフルライフ』（TBS系）など、歴史的な高視聴率を記録した作品で主演を担当。映画作品にも多く出演し、現在では『TOKYOタクシー』『教場』の公開を控えています。
また、近年ではYouTubeチャンネルが人気になるなど、幅広い世代から人気を獲得。誰もが知る、国民的スーパースターとして長く愛されています。
回答者からは、「キムタクに任せたら、不可能も可能にしてくれそうな気がする」（30代女性／東京都）、「意思が強そうなのと何かあった時守ってくれそうだから」（30代女性／茨城県）、「この人について行けば大丈夫だと思う安心感がある」（40代女性／神奈川県）などの意見が寄せられました。
1位に選ばれたのは、松岡昌宏さんでした。松岡さんは、TOKIOのメンバーとしてデビュー。数多くのヒット曲を発表し、国民的な人気を獲得しました。
個人では、俳優として『ナースマン』（日本テレビ系）や『家政夫のミタゾノ』（テレビ朝日系）などで主演を担当。また、キリッとしたビジュアルを生かして、『必殺仕事人』（ABCテレビ・テレビ朝日系）では経師屋の涼次役を演じています。
『ザ!鉄腕!DASH!!』（日本テレビ系）などのバラエティー番組でも活躍し、男女問わず支持されているタレントです。
回答者からは、「顔つきも行動もどっしりと構えているので」（50代男性／大阪府）、「強さと包容力という言葉がぴったりだから」（30代女性／新潟県）、「国を守ってくれそうな男らしい顔立ちといえば、やはりみんなの兄貴・松岡さんです」（40代女性／東京都）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の筆者：ゆるま 小林 プロフィール
長年にわたってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
