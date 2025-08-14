友人から焼肉の誘い文句『季節はずれの…』言葉遊びに4千いいね「うまい！」「これはもう行くしかない」【ママリ】

ロース、上ロース、特上ロースで【季節はずれの三択ロース】

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、みねるば(@minerva_owl1)さんの投稿です。創造力の豊かさや、頭の回転の速さを持つ人に出会うと感心してしまいますね。うまいことをスッと言える人になりたい、と願うこともしばしば。友人から「ここロースがマジでうまい。ロース、上ロース、特上ロース、どれも最高！」と焼肉に誘われたみねるばさん。言葉遊びを思いつきます。

学校でクラスに1人でもいると、授業が楽しく盛り上がったのではないでしょうか。



ある日友人から「焼き肉いこ！焼き肉！ここロースがマジでうまい。ロース、上ロース、特上ロース、どれも最高！」と焼肉に誘われた・みねるば(@minerva_owl1)さん。それを聞いて「季節はずれの三択ロースだな」と思ったそうで…？

親しい友人から「焼き肉いこ！焼き肉！ここロースがマジでうまい。ロース、上ロース、特上ロース、どれも最高！」と誘われて、季節はずれの三択ロースだなと思いました。もちろん行きます。

3択のロースと【サンタクロース】をかけていたのですね。発想が思い至らず、何周かして気がつきました。言葉遊びは友人との会話の中でサラッと披露したのち、数秒後に気がつき「ああ～！」と笑いあうのも楽しい時間ですね。



この投稿には「急かしている辺りも「あわてんぼうの三択ロース」ですね」「ロース三段活用🤣」といったコメントも寄せられ、盛り上がっていました。言葉の奥深さ、面白さを改めて感じた素晴らしい投稿でしたね。

