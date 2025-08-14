◇第107回全国高校野球選手権第8日 2回戦 開星2―6仙台育英（2025年8月14日 甲子園）

開星（島根）は仙台育英（宮城）に敗れ、春夏通じて初めての甲子園一大会2勝目を記録することはできなかった。

14年ぶりに聖地に戻ってきた野々村直通監督（73）は、試合後、大会中の出場辞退で揺れた広陵（広島）をめぐる問題について私見を述べた。

広陵を巡っては、今年1月の部内暴力が大会前にSNSなどで拡散。7日に旭川志峯（北北海道）を下して2回戦進出を決めていたが、10日に出場辞退を発表した。大会開幕前にSNS上で誹謗（ひぼう）中傷の投稿が一気に広がり、同校は「臆測に基づく内容、生徒の顔写真」の拡散や野球部寮への「爆破予告もあった」と明らかにしていた。

野々村監督は「難しいよね、これは。寮生活とかいろんな面で人間関係作りが一番じゃないですか、防止策は。人間性ですよ。へたくそをバカにするとか、それはもう絶対やっちゃいけない」と語気を強めた。

さらに、SNSについて「僕は見ないんだけど、結局陰から物を言うっていうのは卑怯でね、俺はいつも思うけど」と見解。「うちらでも匿名で手紙が来たりするんだけど、名を名乗れって。我こそは出雲の国の野々村であるぞと。いざ尋常にっていうね。批判するなら出てこいと、お互いに。それが武士道でしょう」と強調した。

自チームに関しては「弱いものをいじめないとか。お年寄りを大事にするとか。そこの人間性が出てくるでしょう。だから寮生活とかそういうこともね、すごく風通しがよくなって、ほんと助け合ってね。うちのチーム、自慢じゃないけど野球は弱いけど、弱い子を助ける人間だな。これが最高に感謝です」と断言した。