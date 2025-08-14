Äï¤Ï¥Ó¡¼¥È¤¿¤±¤·¡Ä83ºÐÂç³Ø³ØÄ¹¤Î¶á±Æ¤ËÈ¿¶Á¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º¾Ð´é¤¬ºÇ¹â¡×¡Ö¤ªÈ©¥Ä¥ä¥Ä¥ä¤Ç¡ª¡×¡Ö¤Þ¤¿¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤Æ¤¤Æ¡×
¡ÖÊÑ¤ï¤é¤º¤Ë¤³¤ä¤«¡×¤¿¤±¤··»¤È2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¸µNHK¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÉðÆâÆ«»Ò¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÂçÊª¥¿¥ì¥ó¥È¤Î·»¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º¾Ð´é¤¬ºÇ¹â¤ÎËÌÌîÂç¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£ÀèÀ¸¡¢¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¤·¤¿¡ª¤Ê¤ó¤È83ºÐ¸½Ìò¥Ð¥ê¥Ð¥ê¤Ç¡¢º£¤âÂç³Ø¤Î³ØÄ¹¤µ¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ó¡¼¥È¤¿¤±¤·¤Î·»¤Ç¡¢½©Áð³Ø±àÃ»´üÂç³Ø³ØÄ¹¡¢¹©³ØÇî»Î¤ÎËÌÌîÂç¤µ¤ó¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¤Ä¤Å¤¤¤Æ¡ÖÀèÀ¸¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÂÎ©¤Ç¡¢º£¤â½êÂô¤ÎÂç³Ø¤Þ¤Ç¡¢³ØÄ¹ÀìÍÑ¼Ö¤ò¤ªÃÇ¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅÅ¼ÖÄÌ¶Ð¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£±¿Æ°¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¡¢¤È¡ª¡×¡ÖÀèÀ¸¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¤ª¤ä¤Ä¤Ï¡¢¾ßÌýÀùÌß¡£¤«¤Ã¤¿¤¤¤ä¤Ä¡ª¡Ê¾Ð¡ËÀèÀ¸¡¢Á´Éô¼«Ê¬¤Î»õ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¡ª¥Ð¥ê¥Ð¥ê¤Ã¤È¤«¤¸¤ê¤Ä¤¯ÀèÀ¸¤Î¤ª»Ñ¡¢¿©¤¤¤Ã¤×¤ê¤Ë¹û¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤Ê¤É¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡ËÌÌî¤µ¤ó¤ÎÅÐ¾ì¤ËSNS¾å¤ÏÁûÁ³¡£¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¸µµ¤¤Ê»Ñ¤ò¸«¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¡Ö¤ªÈ©¥Ä¥ä¥Ä¥ä¤Ç¡ª¡×¡ÖÊÑ¤ï¤é¤º¤Ë¤³¤ä¤«¤Ê¤ª´é¡×¡ÖºÇ¶á¸«¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æµï¤Þ¤·¤¿¤¬¡£º£¤â¸µµ¤¤Ç³ØÄ¹¤Ë¤Ê¤é¤ì¤Æ¤¤¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤Þ¤¿¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤Æ¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£