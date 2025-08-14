リポート

「きょうの上高地、雲がかかり穂高連峰は見えませんが、それでも、人気の写真スポット、河童橋は人であふれています」



お盆休み真っ只中の14日、大勢の人でにぎわった松本市の上高地。雄大な山々と清流を写真に収めようと、河童橋は混雑していました。



香港から

「とてもワクワクします。だって美しいから」



愛知県から

「蝶ヶ岳に登ります。本当は10、11日だったんですけど大雨で閉鎖になってしまったので、日にちずらして。リベンジですね」





上高地につながる県道は雨の影響で今月10日から通行止めとなっていましたが、13日、解除に。ようやく天気が回復し通常のお盆シーズンを迎えました。大阪から（上高地でキャンプ）母「朝起きたら晴れていて、マウンテンビューがテントの中から見えたので」子ども「楽しかった」新潟から「数日雨降っていたから心配だったんですけど、天気も良くて水も濁ってなくて、気分良くハイキングできて良かった」リポート「川の近くにやってきました。ひんやりとした風が吹き抜けてとても気持ちがいいです。気温計は24.9度。長袖でもちょうどいいくらいの涼しさです」標高およそ1500メートル、この時期、過ごしやすい避暑地です。大阪から「子どもがすごく楽しんでいるので、ずっとここがいいって言ってます」14日の県内は、高気圧に緩やかに覆われて晴れ、日中の最高気温は上田で「35.6度」と猛暑日に。このほか飯田で「34.2度」松本と伊那で34度など、県内22の地点で真夏日となりました。■松本市 ■松本市内から「涼やかな気持ちになれますねこうやってお茶をいただくと」一方、四季折々の移ろいを楽しめる松本市の邸宅「池上百竹亭」では14日、茶席の体験会が開かれました。高校生「お茶をどうぞ」おもてなしを担当するのは市内のエクセラン高校生活文化コースの3年生21人です。これは城下町で日本文化を体験してほしいと、市民や企業などでつくるゆかたキャンペーン実行委員会が今年初めて松本市と企画したものです。14日は観光客が城下町松本の散策の途中に立ち寄っていました。東京から小学 5年生「おいしかったです。新しい。人生でしたことのない新しい体験になりました。」高校生は「ファッション造形」の授業で生地から作った浴衣を着ておもてなしに参加しました。エクセラン高校 3年生「なかなか体験できないことなのでみんなと楽しく体験できてとても楽しかったです」エクセラン高校 3年生「こういう文化がどんどん次の世代にいけばいいかなって思っています」15日は、松商学園高校の筝曲部が箏（こと）の演奏を披露します。