カレー好きは必見！【成城石井】30品が集結「ようこそ！カレー沼へ」フェアで人気の4品を実食リポ
この夏、成城石井初のカレーフェアとして開催されている「ようこそ！カレー沼へ」。7月18日〜8月6日を第一弾、8月7日〜31日を第二弾として、新商品16品を含む30品が展開されています。
30品のうち、セントラルキッチンで作る自家製のカレーは10品。その他、オリジナルブランドのレトルトカレーや、スナックなどもそろいます。
成城石井が発表した資料によると、フェア開始直後から注目を集め、発売後5日間で計画の1.6倍の売上を記録したそうです。今回は、その5日間の売上ランキングTOP3の商品と、第二弾から発売されている新作レトルトカレーを実食してみました。
【画像】成城石井『レトルトカレー図鑑』の「カレー診断」
1位：成城石井自家製 混ぜて食べる！スリランカ風チキンとジャガイモのあいがけカレー（税込755円）
2位：成城石井自家製 9種スパイスのキーマカレー（税込647円）
3位：成城石井自家製 赤ワインでじっくり煮込んだ牛タンの欧風カレー（税込863円）
4位：成城石井自家製 豚肉の山椒炒めとジンジャーライスの麻辣カレー（税込755円）
5位：成城石井＆新宿中村屋 ビーフカリー（税込388円）
※2025年7月18日〜22日の5日間の集計結果
まずは1位の「成城石井自家製 混ぜて食べる！スリランカ風チキンとジャガイモのあいがけカレー」（税込755円）。実は筆者も店頭で一番ひかれたのはこのカレー。
トマトベースのチキンカレーと、ココナッツベースのジャガイモカレーがあいがけになっていて、一度に2種類食べられるお得感も魅力です。
チキンカレーは、トマトの爽やかさのなかにスパイスの刺激があり、予想以上に辛みもしっかり。一方、ジャガイモカレーはココナッツの甘い香りとまろやかさが特徴で、対照的な味わい。
ご飯はジャスミンライスで、ニンジンやダイコンなどの酢漬け「アチャール」が添えられているのも本格的です。全てを混ぜて食べると、甘味・辛味・酸味が絶妙に混ざり合い、複雑なおいしさがやみつきになります。
次は、2位の「成城石井自家製 9種スパイスのキーマカレー」（税込647円）を実食。クミンやコリアンダー、カルダモンなど9種類のスパイスと豚挽肉、タマネギなどの野菜で作られたキーマカレーに、ゆで卵やカシューナッツ、フライドオニオンがトッピングされています。
挽き肉の存在感があり、お肉のうまみをしっかりと感じられるキーマカレーです。クミンやコリアンダー、カルダモンなど爽やかな風味のスパイスが印象的で、辛さは控えめなので食べやすい味わいでした。
3位は、「成城石井自家製 赤ワインでじっくり煮込んだ牛タンの欧風カレー」（税込863円）。バターと小麦粉を茶褐色になるまで炒め、フォンドヴォーを加えて作った自家製のブラウンソースがベースの欧風カレーです。
赤ワインで3時間煮込んだ牛タンは、ほろほろとやわらかく、ぜいたくなおいしさです。欧風カレーは一般的にバターと小麦粉でルウを作るため、少し重いイメージがありますが、このカレーは想像以上にスパイスがきいていてキレのある味わいです。
ほのかな酸味に、スパイスの辛みや苦みが混ざり合い、複雑な余韻を楽しめます。
フェアの対象となるレトルトカレーは全13品。売り場には「レトルトカレー図鑑」が置かれていて、発売中のレトルトカレーのチャートや、好みのカレーを探る「カレー診断」などが掲載されています。
レトルトカレーもいろいろなタイプがあって迷いましたが、「成城石井 黒毛和牛牛すじカレー 180g」（税込755円）を実食。
フェアのカレーはスパイシーなものが多いため、「子どもと一緒に食べられそうなカレー」と思い、こちらを選びました。しかし、意外にもスパイスの辛味がしっかりきいていて驚きました。
ごろっと入った黒毛和牛の牛すじは甘みがあってやわらかく、だしの風味とスパイスが調和した個性的なカレーでした。
今回のフェアは、手作りするのは手間がかかるスパイシーなカレーが多く、中華風やインド風などバラエティーに富んでいて、本格的なカレーを手軽に食べたいカレー好きにはうれしい内容でした。
また、買い置きができて温めるだけで食べられるレトルトカレーは、忙しい方にとっても便利な存在です。今回実食したのは全てご飯とカレーの組み合わせでしたが、お店にはカレーヌードルなどの麺料理もあります。この時期だけの「カレー沼」、ぜひ楽しんでみてください。
▼笹木 理恵プロフィール
飲食業界誌の編集を経て、2007年に独立。専門誌編集で培った経験を活かし、あらゆるジャンルの食をテーマに取材・執筆を行う。コンビニスイーツにも精通し、自宅で楽しむ日常的なグルメについて幅広く発信中。All About おうちグルメガイド。
(文:笹木 理恵（フードライター）)
最初は別々に味わい、途中から全部混ぜて食べるのがおすすめ！
お肉や野菜のうまみとスパイスが調和
ほろほろの牛タンがぜいたく！
まだまだ食べたいカレーがたくさん！
