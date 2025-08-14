ネイルオイルで指先美人に♡シュガードールの数量限定ケアが登場

指先から美しさを育むネイルケアに、新たな名品が仲間入り。人気ネイルブランド「シュガードール」から、補修※1と保湿を同時に叶える濃密※2ネイルオイルが数量限定で登場します。乾燥しやすいガサガサ爪やネイル後のケアにぴったりで、日中も夜も手軽に指先ケアができる筆タイプ。秋の始まりに向けて、ふとしたしぐさまで美しく見せてくれる“うるおい美爪”を手に入れましょう♡

補修も保湿も、これ1本でOK

シュガードール モイストチャージオイル

価格：1,320円（税込）※数量限定

「モイストチャージオイル」は、爪表面のダメージを補修※1しながら、うるおいもチャージしてくれるネイルオイル。

乾燥しがちな指先にオイルの美容液がなじみ、なめらかで美しい爪へと導きます。さらに、4つのフリー（アルコールフリー・パラベンフリー・着色剤不使用・合成香料不使用）で、毎日のケアにも安心。

天然精油の心地よい香りで、指先時間がちょっと癒しタイムに♡

内容量：6g

発売日：2025年8月25日（月）ロフト先行／9月19日（金）全国発売

販売場所：ロフト（一部店舗を除く）／バラエティショップ／量販店／ISEHAN online store

※1 爪表面をコーティング ※2 使用感のこと

mofusandのハンドクリームで癒し時間♡キュートな新作登場

ネイル中のケアにも使える♡

「ネイル中の指先ケアもしたい」そんな願いにも応えてくれるのが、このモイストチャージオイルの魅力。

筆タイプだから、ネイルカラーの上からもサッと使えて、甘皮や爪裏（ハイポニキウム）にもなじみやすい設計に。

爪先を守りながら美しく整えることができるので、ネイルオフ後だけでなく、ネイル中の保湿にもぴったりです。

美爪を叶えるシュガードールシリーズ

シュガードール オールインワンネイルR（7mL）



価格：各990円（税込）

カラー：01 ほんのりピンク／02 ほんのりコーラル／04 大人ピンクベージュ／50 上品ベージュ／51 シアーベージュ／30 大人モーヴピンク／31 クリアラベンダー

シュガードール ネイルプロテクター（7mL）



価格：990円（税込）

シュガードール スピーディ トップコートR（7mL）



価格：990円（税込）

シュガードール デュアルネイルセラム（7mL）



価格：1,320円（税込）

さらに「シュガードール」シリーズには、機能派アイテムが充実。1本でベースコート・カラー・ケア・トップコートの4機能を備えた「オールインワンネイルR」は全7色。

ほんのりピンクからラベンダーまで、ナチュラルな美爪カラーがそろっています。

また、爪を補強する「ネイルプロテクター」や、速乾＆ぷるツヤ仕上げの「スピーディ トップコートR」、補修※＆保湿ケアができる「デュアルネイルセラム」もチェック必須！

※爪表面をコーティング

乾燥シーズン前に、指先のうるおい準備を

夏の終わりから秋にかけて、指先は思っている以上に乾燥しています。そんな季節の変わり目こそ、ネイルオイルでのこまめなケアが重要。

数量限定の「シュガードール モイストチャージオイル」なら、補修※1も保湿も1本で完結でき、ネイル中にも使える万能アイテムです。ナチュラルで美しい指先を、毎日のケアで育ててみませんか？♡