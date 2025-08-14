¿ôÉ´Ëü¤ÎÀèÃ¼¼£ÎÅ¤ò´«¤á¤ë¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤â¡Ä¡£½ªËö´ü¤¬¤ó´µ¼Ô¤Î²ÈÂ²¤¬¡ÖÉ¸½à¼£ÎÅ¡×¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¡ÚÃø¼Ô¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
¡ÚÌ¡²è¡ÛËÜÊÔ¤òÆÉ¤à
25ºÐ¤Î¤È¤¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸4¤Î¤¹¤¤Â¡¤¬¤ó¤À¤Ã¤¿Éã¿Æ¤òË´¤¯¤·¤¿Ì¡²è²È¤Î¿åÃ«ÎÐ¤µ¤ó¡£¿Æ¤Î»à¤È¤¤¤¦¥·¥ç¥Ã¥¥ó¥°¤Ê½ÐÍè»ö¤Î¤¢¤È¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡È¤Á¤ã¤ó¤ÈÉã¤ò´Ç¼è¤ì¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡É¤È¤¤¤¦Âç¤¤Ê¸å²ù¡£¤½¤Î¤¢¤È¡¢¿åÃ«¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¸å²ù¤Îµ¤»ý¤Á¤òÁêÃÌ¤·¤¿¤Î¤¬¡Ö´ËÏÂ¥±¥¢¥Ê¡¼¥¹¡×¤Ç¤·¤¿--¡£¡ØÂçÀÚ¤Ê¿Í¤¬»à¤Ì¤È¤ ¡Á»ä¤Î¸å²ù¤ò´ËÏÂ¥±¥¢¥Ê¡¼¥¹¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤ß¤¿¡Á¡Ù¡ÊÃÝ½ñË¼¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¿åÃ«¤µ¤ó¤¬Éã¿Æ¤ò¸«Á÷¤ë¤Þ¤Ç¤Î°ìÉô»Ï½ª¤ä¡¢´ËÏÂ¥±¥¢¥Ê¡¼¥¹¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿»à¤Ë¤æ¤¯¿Í¤¿¤Á¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤Î²ÈÂ²¤Î¿´¶¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö»ö¼Ô¤ÎÂÎÄ´¤ÎÊÑ²½¡¢»Ä¤µ¤ì¤¿²ÈÂ²¤Î³ëÆ£¤Ê¤É¤¬ºÙ¤ä¤«¤ËÉÁ¤«¤ì¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤ò¼º¤Ã¤¿¿Í¤ä¡¢º£¤Þ¤µ¤Ë²ÈÂ²¤Î»à¤¬ÌÜÁ°¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤Þ¤À²ÈÂ²¤Î»à¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¿´¤Ë¶Á¤¯°ìºý¡£ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤¬»à¤Ì¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤«¡© Ãø¼Ô¤Î¿åÃ«¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿åÃ«¡§·ë¹½¤¤¤í¤¤¤íÄ´¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤¢¤ëÀèÃ¼°åÎÅ¤¬¤¢¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢ÊÝ¸±¤¬¤¤«¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¡£²ñ¼Ò¤òµÙ¤ó¤ÇÄï¤È°ì½ï¤ËÀéÍÕ¤Î±ó¤¯¤ÎÉÂ±¡¤Þ¤ÇÊ¹¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢ÀµÄ¾¼Ô¤ÎÀèÀ¸¤Ç¡¢Åö»þ¡Ö¤Þ¤À¥Ç¡¼¥¿¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤éÈýÂÃÊª¤Ç¤¹¤è¡×¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¡¢¤Û¤«¤ÎÀèÃ¼°åÎÅ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÊ¹¤¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¸ú¤«¤Ê¤¤¤È¤â¸À¤¤ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÇùÁ³¤È¤·¤¿¼£ÎÅ¤Ç¡¢¿ô²ó¤Ç²¿É´Ëü¤â¤¹¤ë¤«¤é¡¢¤«¤Ê¤ê¾¦¶ÈÅª¡£¤Þ¤¿¡¢¤¤¤í¤¤¤íË¬Ìä¤·¤¿¤êÄ´¤Ù¤¿¤ê¤¹¤ëÃæ¤Ë¤Ï°¤É¤¤¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡È¤É¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡É¤Ã¤Æ¸å¤«¤éµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥á¥ê¥Ã¥È¡¦¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤òÊ¹¤¤Ä¤Ä¤â¡¢ÀèÃ¼°åÎÅ¤Ï¤ä¤Ï¤ê¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¹â¤¤¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢º£ÅÙ¤ÏÉã¤ÎÄ´»Ò¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£ÀèÀ¸¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¡¢É¸½à¼£ÎÅ¤òÁªÂò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
--É¸½à¼£ÎÅ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÂåÂØ°åÎÅ¤ò¹Í¤¨¤ë¿Í¤ÏÁ´ÂÎ¤Î8³ä¤â¤¤¤ë¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¿åÃ«¤µ¤ó¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¿åÃ«¡§ÂÎ¤ËÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ê¿å¤òÇã¤Ã¤Æ°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤«¤Ê¡£¤¢¤È¤Ï¡¢Êì¤Î´«¤á¤Çµ¤¸ù¤ÎÀèÀ¸¤ËÍè¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡ÖÏÎ¤Ë¤â¤¹¤¬¤ëµ¤»ý¤Á¤À¡×¤ÈÉã¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤Ë¤ª¶â¤Ï»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê´õË¾¤Ï»ý¤Ä¤â¤Î¤À¤È»×¤¦¤·¡¢²¿¤«¤»¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤¦¤Á¤ÎÊì¤ÏËÜ¤¬¹¥¤¤Ç¡¢ÊÂ¤Ù¤ÆÄ´¤Ù¤ë¤È¤¤¤¦¤«µ¿¤ê¿¼¤¤¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£´ËÏÂ¤Î°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢¤¬¤ó´µ¼Ô¤Ç¤â°û¤á¤ë¥¹¡¼¥×¤òºî¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Õ¥«¥Õ¥«¤ÎÉÛÃÄ¤òÍÑ°Õ¤·¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
--·ÝÇ½¿Í¤¬¼õ¤±¤¿ÂåÂØ°åÎÅ¤ÎÏÃ¤Ê¤É¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¤¹¤´¤¯¹â¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢²ÈÂ²¤ÎÌ¿¤Ë¤ÏÂå¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿åÃ«¡§¤¿¤·¤«¤Ë¡¢¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ë¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£²¿¤¬¸ú¤¯¤«¤É¤¦¤«¤ÏÊÌ¤È¤·¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¤ª¶â»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¤éÀè¿Ê°åÎÅ¤ò¤É¤ó¤É¤ó¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤ª¶â¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ç¼÷Ì¿¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨½ñÀÒ½ÐÈÇÅö»þ¤ÎÂÎ¸³¡¢¤ªÏÃ¤ò¤â¤È¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼£ÎÅ¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ëÀìÌç¾ðÊó¤Ï¡¢³Æ°åÎÅµ¡´Ø¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ê¸¡áµÈÅÄ¤¢¤