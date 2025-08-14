道端にバナナの皮が落ちている！ 面白半分でSNSに投稿すると…知らないと犯罪被害に遭うかもしれない驚愕の手口【漫画家インタビュー】
イラストレーターや漫画家として活躍するしばたまさん。『しばたまが聞いた！ 本当にあったすごい話』は、フォロワーから寄せられた体験談をもとにした漫画で、「感動した！」「怖すぎる……」「スカッとする」と多くの読者の心をつかんでいる。数あるエピソードの中から特に反響の大きかったお話を、その体験談を選んだ理由や初読の感想、漫画の執筆過程で意識した点などを、しばたまさんにお聞きした。
帰宅途中の女子大生がバナナの皮が落ちているのを発見し、「漫画みたい」と面白がってスマホで撮影してSNSに投稿。自分と同じような体験をした人がいないかと検索すると、「SNSにアップしてはいけない落とし物」という検索結果を見つけて……。
■こんな手口もある！ 自らも経験したSNSの怖さ
――この体験談を選んだ決め手を教えてください。
「こんな手口があるの!?」と驚愕しましたし、私みたいな知らない人にも広めたいと思って選びました。
――SNSへの何気ない画像投稿がまさかの事態を引き起こす話はよく話題になります。この体験談を読んで改めて恐怖を感じましたが、しばたまさんがSNSを使うときに注意していることや意識していることはありますか？
自分の住んでいる地域や、今自分がいる場所がわからないようには注意していますね。
――この体験談のような、SNSにまつわるご自身もしくはお知り合いなどから聞いた、ゾッとした体験がありましたら教えてください。
友人から久しぶりにメッセージがきて軽くやり取りをしているうちに、「いつもの口調じゃないな？」と思いつつ確証を得るまでやり取りをしたら、やはり友人のアカウントを乗っ取った、乗っ取り犯だったということはありました！（その後、特に被害はなく、友人のアカウントも無事戻りました）
