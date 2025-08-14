丘みどり「大切なメンバーとの突然の別れ」を明かす 「受け入れる事ができなくて」と沈痛 「私の体調は大丈夫です」に心配も
歌手の丘みどり（41）が14日、自身のXを通じ「大切なメンバーとの突然の別れ」をつづった。
【画像】「大切なメンバーとの突然の別れ」をつづった丘みどり
この日午前、「大切なメンバーとの突然の別れ。今はまだとてもじゃないけど、受け入れる事ができなくて、何も言えません。上手く言えないけど、驚きのずっとずっと手前の感情のまま」と沈痛ポスト。
夜には「改めて大切なメンバーへ」と宛てて「心よりお悔やみ申し上げます。ご冥福をお祈りします」と追悼した。個人名などは明かしていない。
自身の入退院も伝えていた丘は、その後「SNSも少しづつ再開できたら…と思っています。私の体調は大丈夫です。まだまだ声は出しにくいですが、日に日によくなっています」としたためた。ファンからは「無理しないでくださいね」と声が寄せられている。
【画像】「大切なメンバーとの突然の別れ」をつづった丘みどり
この日午前、「大切なメンバーとの突然の別れ。今はまだとてもじゃないけど、受け入れる事ができなくて、何も言えません。上手く言えないけど、驚きのずっとずっと手前の感情のまま」と沈痛ポスト。
夜には「改めて大切なメンバーへ」と宛てて「心よりお悔やみ申し上げます。ご冥福をお祈りします」と追悼した。個人名などは明かしていない。
自身の入退院も伝えていた丘は、その後「SNSも少しづつ再開できたら…と思っています。私の体調は大丈夫です。まだまだ声は出しにくいですが、日に日によくなっています」としたためた。ファンからは「無理しないでくださいね」と声が寄せられている。