°ËÅì»ÔÄ¹¼çÄ¥¤Î¡ÖÌó£±£¹¡¦£²ÉÃ¡×¤Ïà¥Á¥é¸«¤»á¤«¡¡¡Ö£µ»þ¤ËÌ´Ãæ¡ª¡×½Ð±é¼Ô¤¬¥¸¥ã¥Ã¥¸
¡¡³ØÎòº¾¾Îµ¿ÏÇ±²Ãæ¤ÎÀÅ²¬¸©°ËÅì»ÔÄ¹¡¦ÅÄµ×ÊÝ¿¿µª»á¡Ê£µ£µ¡Ë¤¬¼çÄ¥¤¹¤ë¡¢Â´¶È¾Ú½ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿»þ´Ö¡ÖÌó£±£¹¡¦£²ÉÃ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢£Ô£Ï£Ë£Ù£Ï¡¡£Í£Ø¡Ö£µ»þ¤ËÌ´Ãæ¡ª¡×¤ÇÉáÃÊà»þ´Ö¤ÈÀï¤Ã¤Æá¤¤¤ë½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤¬àÈ½Äêá¤·¤¿¡£
¡¡ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤Ï£±£³Æü¡¢»ÔµÄ²ñ¤ÎÉ´¾ò°Ñ°÷²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢Â´¶È¾Ú½ñ¤ò£¶·î¤ËµÄÄ¹¤é¤Ø¸«¤»¤¿ºÝ¤Ï¡Ö»ä¤ÎÊý¤ÇÄó¼¨¤ò¤·¤Æ¡¢Ìó£±£¹¡¦£²ÉÃ¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¤È¼çÄ¥¡£à¥Á¥é¸«¤»á¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ËÈ¿ÏÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤ä£Ó£Î£Ó¤Ç¤Ï¤³¤Î¿ô»ú¡¢àÎ¦¾å³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥Éá¥¦¥µ¥¤¥ó¡¦¥Ü¥ë¥È»á¤¬¤â¤ÄµÏ¿¤¬°ú¤¹ç¤¤¤Ë½Ð¤µ¤ìÂç¥Ð¥º¥ê¡£ÍËÆü¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Î¿·Ä¬¼Ò¼¹¹ÔÌò°÷¡¦ÃæÀ¥¤æ¤«¤ê»á¤Ï¡Ö¥Ü¥ë¥È¤Î£²£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÀ¤³¦¿·µÏ¿¤¬¡¢¤½¤ì¤è¤ê£°¡¦£°£±ÉÃÂ®¤¤£±£¹¡¦£±£¹ÉÃ¤À¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¡×¤ÈÈéÆù¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡¢ÃæÀ¥»á¤Ï¤³¤Î¿ô»ú¤ò¤¤¤Ö¤«¤ë¡£
¡Ö¤³¤ì¤Í¡¢¡ÊÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤¬¡Ë¼«Ê¬¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¥¦¥ª¥Ã¥Á¤Ç²»À¼¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò¤â¤È¤Ë·×¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤ë¡ÊÂ´¶È¾Ú½ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤ë¡Ë»þ´Ö¤òÆ°²è¤Ç¸«¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç·×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¤Þ¤ÀÊ¬¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²»À¼¤À¤±¤Ã¤Æ¡Ä¡£¤¤¤Ä¡Ê¾Ú½ñ¤ò¡Ë³«¤±¤Æ¤¤¤ÄÊÄ¤¸¤¿¤«¤Ã¤Æ¤³¤È¡¢¤½¤ó¤ÊÀµ³Î¤Ë¡ÊÊ¬¤«¤ë¤«¡©¡Ë¡£¡Ø¤¸¤ã¤¢¸«¤»¤Þ¤¹¤Í¡Ä¡Ù¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È´Ö¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¤Ç¡¢µÄÄ¹¤¿¤Á¤â¤Ê¤ó¤«¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ø¤ª¤Ã¡¢¤¢¤¢¡Ä¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ê¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ë¡£¤½¤³¤Þ¤Ç¤ò·×¤Ã¤Æ¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢Ä¹¤¯·×¤Ã¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡×
¡¡µÄÄ¹¤ÏÉ´¾ò°Ñ°÷²ñ¤Ç¡Ö¼ÂºÝ¤Ë¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¥Á¥é¥Ã¤È£²²ó¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃæÀ¥»á¤Î¡Ö·ë¹½Ä¹¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢£±£¹¡¦£²ÉÃ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¡×¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ë£Í£Ã¤ÎÂçÅçÍ³¹áÎ¤¤â¡ÖÄ¹¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÆ±Ä´¤·¤¿¡£¥á¥¤¥ó£Í£Ã¤Î³À²ÖÀµ¤¬Æ±ÈÖÁÈ¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ÇÄù¤á¤Î¸ÀÍÕ¤òÏÃ¤¹»ý¤Á»þ´Ö¤òÎã¤Ë½Ð¤·¡¢ÃæÀ¥»á¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤ÊÄ¹¤¯´¶¤¸¤ë¤Ç¤·¤ç¡©¡¡¤¢¤ì¤°¤é¤¤¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£°Õ³°¤È£²£°ÉÃ¤Ã¤Æ¡¢¤Ò¤È¥³¥á¥ó¥È¸À¤¨¤ë¤°¤é¤¤¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÂçÅç¤Ï¡ÖÌ±Êü¥¡¼¶É¤Î¾ðÊóÊóÆ»ÈÖÁÈ¤Î¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤¬¡¢ÂçÂÎ£²£°ÉÃ¤°¤é¤¤¤Ç¤ªÏÃ¤·¤¯¤À¤µ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¸µ¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤À¤Ã¤¿³À²Ö¤â¡Ö£Ã£Í£±ËÜ¡¢¥é¥¸¥ª¤À¤È£²£°ÉÃ¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£·ë¹½Ä¹¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¡£ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤Î·×Â¬¤¬Àµ¤·¤¤¤«¤ÏÃÖ¤¤¤È¤¤¤Æ¡¢¡ÖÌó£±£¹¡¦£²ÉÃ¡×¤ÏÃæÀ¥»á¤Ë¤â¡Ö¤³¤ì¤ò¥Á¥é¸«¤»¤È¸À¤¦¤Î¤«¤Ê¡Ä¡£·ë¹½Ä¹¤¤¡×¤È»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£