¥³¥í¥Á¥¡¦¥Ê¥À¥ë¡¡Î¹¹ÔÀè¤Ç¤Þ¤µ¤«¤Î¡ÈÏ¢¹ÔÁûÆ°¡É¡¡¡Ö°ì´ã¥ì¥Õ¤Ç¡×Ì¼¤Î¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¤Ï¤º¤¬¡Ä
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥³¥í¥³¥í¥Á¥¥Á¥¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥º¡×¤Î¥Ê¥À¥ë¡Ê40¡Ë¤¬14Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë½Ð±é¡£¡Ö¡Ú¾×·â¡Û¥Ê¥À¥ë¤¬Î¹¹ÔÀè¤ÇÏ¢¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤ÇÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¡¢Î¹¹ÔÃæ¤Ëµ¯¤¤¿¡È¤Þ¤µ¤«¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¡É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ê¥À¥ë¤ÏÌ¼¤È¤È¤â¤ËË¬¤ì¤¿»³·Á¤Ç¤ÎÎ¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖºÇ¸å¤Ë¼¼Æâ¤ÎÍ·¤Ó¾ì¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤«¤é¶õ¹Á¤Ë¹Ô¤³¤¦¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¥Ð¡¼¤Ã¤ÈÍ·¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢²¶¤Ï°ì´ã¥ì¥Õ¤ò¤¤¤Ä¤â»ý¤ÁÊâ¤¤¤Æ¤Æ¡¢¤±¤Ã¤³¤¦¥Ç¥«¤¤¤ä¤Ä¤ÇÌ¼¤ò»£¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢Â¾¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤«¤é¡Ö¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Î¿Í¤¬¤¤¤ë¡ª¼Ì¿¿»£¤Ã¤Æ¡Á¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Ç²¶¤¬Â¾¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ò»£¤é¤Ê¤¢¤«¤ó¤Í¤ó¡×¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö»£¤í¤Ã¤«¡ª¡×¤È±þ¤¸¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¡ÖÊÌ¤Ë¡Ê¼Ì¿¿¤Ï¡Ë¸å¤Ç¾Ã¤½¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤¬¡¢»öÂÖ¤Ï»×¤ï¤ÌÊý¸þ¤Ë¡£
¡¡¤½¤ÎÍ·¤Ó¾ì¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¶¦Æ¯¤¤Î¿Í¤¬¡¢»Ò¶¡¤òÍÂ¤±¤¿¤ê¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¡£¡È¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡ª»Ò¶¡¤Î¼Ì¿¿»£¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡©¡É¤Ã¤ÆÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Ë¡ÈÊÑ¤Ê¤ª¤Ã¤µ¤ó¤¬»Ò¤É¤â¤Î¼Ì¿¿¤ò»£¤ê¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¦¥ï¥µ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Æ¡Ä¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£
¡¡¥Ê¥À¥ë¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤Ë¡È»£¤Ã¤Æ¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢ÃÇ¤ê¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö¡È¾Ã¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤«¡©¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡ÄÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¤·¤ç¡ª¤Ê¤ó¤Ç»ý¤Ã¤Æµ¢¤é¤Ê¥¢¥«¥ó¤Í¤ó¡×¤È¡¢ÅöÁ³¤ÎÂÐ±þ¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤¿¡£
¡¡¡ÖÌ¼¤ÏÍ·¤Ó¾ì¤ÇÁö¤ê²ó¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡¢²¶¤ÏÉáÄÌ¤ËÊá¤Þ¤¨¤é¤ì¤¿¤«¤é¤Í¡×¤ÈÏÃ¤¹¥Ê¥À¥ë¤Ë¡¢ÁêÊý¤ÎÀ¾ÌîÁÏ¿Í¤â»×¤ï¤º¼ê¤òÃ¡¤¤¤Æ¡ÖÏ¢¹Ô¡ª¡©¡×¤ÈÂç¾Ð¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¡£