毎週週替わりのパーソナリティが担当している金曜24時からのニッポン放送『オールナイトニッポンX(クロス)』の8月22日(金)は、グループ魂が担当することが決定した。

グループ魂は、破壊(Vo / 阿部サダヲ)、暴動(G / 宮藤官九郎)、小園(B / 小園竜一)、石鹸(Dr. / 三宅弘城)、遅刻(G / 富澤タク)、港カヲル(46歳 / 皆川猿時)によるパンクコントバンドだ。2005年、「君にジュースを買ってあげる」で『第56回NHK紅白歌合戦』出場を果たし、2025年に結成30周年を迎える。

『オールナイトニッポン(クロス)』初登場となるグループ魂から、破壊、暴動、港カヲルの3人がパーソナリティを担当。3人ならではの行き先不明のノンストップトークが、およそ1時間にわたって繰り広げられる。番組内では、9月3日にデジタルリリースされる新曲「介護ME！」「元気を出して声出して勇気を出してケツ出して」が宇宙初オンエアされることも決定した。



『グループ魂のオールナイトニッポンX(クロス)』放送は8月22日(金)24時から。アプリ「オールナイトニッポンJAM」でも音声同時配信され、プレミアムプランでは番組のアーカイブや限定コンテンツを聴くことが出来る。以下に、港カヲルのコメントをお届けしたい。

◆ ◆ ◆

「おい！破壊と暴動と港カヲルでたっぷりお喋りしてきたどー！

新曲の話！おしっこの話！メンバーの話！おしっこの話！などなど盛りだくさん！

聴いてちょんまげ！約束の約束！」

──港カヲル

◆ ◆ ◆



■ニッポン放送『グループ魂のオールナイトニッポンX(クロス)』

放送日時：2025年8月22日(金) 24時〜25時放送

出演者：グループ魂(破壊、暴動、港カヲル)

番組公式X：@ANN_Xross

番組ハッシュタグ：#グループ魂ANNX

■新曲「来世は叶姉妹」デジタルリリース

2025年8月13日(水) 配信開始

配信リンク：https://kmu.lnk.to/RaisehaKanoushimai

01 来世は叶姉妹

作詞：宮藤官九郎 作曲：三宅弘城 編曲：グループ魂 ■デジタル限定シングル「来世は叶姉妹」

2025年9月3日(水) 配信開始

01 来世は叶姉妹

作詞：宮藤官九郎 作曲：三宅弘城 編曲：グループ魂

02 介護ME！

作詞：宮藤官九郎 作曲：富澤タク 編曲：富澤タク

03 元気を出して声出して勇気を出してケツ出して

作詞：宮藤官九郎 作曲：宮藤官九郎 編曲：グループ魂

▼ジャケット写真

イラスト：金子ナンペイ

デザイン：一ノ瀬雄太

スペシャルサンクス：叶姉妹

■＜未定 vol.1 グループ魂×THE KEBABS＞

2025年9月8日(月) 神奈川・KT Zepp Yokohama

open18:00 / start19:00

出演：グループ魂／THE KEBABS

▼チケット

1Fスタンディング 6,500円(税込)

2F指定席 7,000円(税込)

※1ドリンク別途

【オフィシャル3次先行(先着)】

受付期間：8.2(土)10:00〜8.17(日)23:59

https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventCd=2521843

■ワンマンライブ＜羽田で単発のバイト＞

2025年9月10日(水) 東京・Zepp Haneda

open17:30 / start18:30

▼チケット

1Fスタンディング(整理番号付) 7,000円(税込)

2F指定席 7,000円(税込)

2Fスタンディング(整理番号付) 7,000円

※全席種、別途ドリンク代必要

一般発売：2025年8月2日(土)10:00AM〜

（問）DISK GARAGE：https://info.diskgarage.com

（問）大人計画 03-3327-4312

