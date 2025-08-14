『新婚さん』テレビで見たタレントに一目惚れ SNSでメッセージ→交際発展 夫、“覚悟”の行動で結婚へ
10日に放送されたABCテレビ・テレビ朝日系『新婚さんいらっしゃい！』（毎週日曜 後0：55）に、沖縄吉本のタレント・大屋あゆみとその夫が登場した。
【場面カット】劇団を立ち上げ手話コメディも行っている妻
藤井隆と井上咲楽がMCになって3年以上経ち、視聴者に感謝の気持ちを伝えるための、5週にわたるスペシャル企画を実施。沖縄・栃木・大分と全国3都市を回って新婚トークを繰り広げる「MC就任3周年！3都市サンキューツアー」がスタートした。
１週目となる今回の舞台は、沖縄。夫は旅行会社の事務員。妻の大屋は、沖縄吉本のタレントで、アラマンダという劇団を立ち上げ、耳の聞こえる人も聞こえない人も一緒に楽しめる手話コメディを行っていると言う。
恋のきっかけは5年前。夫がホテルで勤務していたとき、夜勤終わりにテレビを見ていたところ、妻の姿が映った。ホテルのビュッフェを食べ尽くす「大屋あゆみのハッピービュッフェ」というコーナーを見るやいなや、夫が一目惚れした。
さらに、それから半年後、彼氏のできない妻に対して、番組内で募集するという提案が持ち上がった。その募集に対し、夫は勇気を出してダメ元で応募。しかしコロナ禍に入り、企画自体が流れてしまった。夫は諦めきれない夫は、SNSで妻に直接メッセージを送ったことで、やり取りがスタート。5回目のデートで交際がスタートした。
しかしその報告を妻が両親に報告したところ、沖縄から妻がいなくなると思った母が「結婚は絶対ダメ」と猛反対。転勤の可能性も高いホテルの仕事をしていた夫は、沖縄の旅行会社に転職を決断した。夫の熱意が届き、妻の母も結婚を承諾してくれ、昨年9月に結ばれた。
番組では、妻の母から夫への手紙を、藤井が代読。今では本当の息子のように感じているという愛あふれる感謝の言葉に、会場も感動の空気に包まれた。
なお、TVerで見逃し配信中。17日午後1時25分終了予定。
【場面カット】劇団を立ち上げ手話コメディも行っている妻
藤井隆と井上咲楽がMCになって3年以上経ち、視聴者に感謝の気持ちを伝えるための、5週にわたるスペシャル企画を実施。沖縄・栃木・大分と全国3都市を回って新婚トークを繰り広げる「MC就任3周年！3都市サンキューツアー」がスタートした。
恋のきっかけは5年前。夫がホテルで勤務していたとき、夜勤終わりにテレビを見ていたところ、妻の姿が映った。ホテルのビュッフェを食べ尽くす「大屋あゆみのハッピービュッフェ」というコーナーを見るやいなや、夫が一目惚れした。
さらに、それから半年後、彼氏のできない妻に対して、番組内で募集するという提案が持ち上がった。その募集に対し、夫は勇気を出してダメ元で応募。しかしコロナ禍に入り、企画自体が流れてしまった。夫は諦めきれない夫は、SNSで妻に直接メッセージを送ったことで、やり取りがスタート。5回目のデートで交際がスタートした。
しかしその報告を妻が両親に報告したところ、沖縄から妻がいなくなると思った母が「結婚は絶対ダメ」と猛反対。転勤の可能性も高いホテルの仕事をしていた夫は、沖縄の旅行会社に転職を決断した。夫の熱意が届き、妻の母も結婚を承諾してくれ、昨年9月に結ばれた。
番組では、妻の母から夫への手紙を、藤井が代読。今では本当の息子のように感じているという愛あふれる感謝の言葉に、会場も感動の空気に包まれた。
なお、TVerで見逃し配信中。17日午後1時25分終了予定。