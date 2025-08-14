¹¾¸ÍÀîÍðÊâË×¸å60¼þÇ¯µÇ°¡ØRAMPO WORLD¡Ù¡¢¾¾ÅÄÎ¿¤é½Ð±é¡Ö3¤Ä¤Î¥°¥Î¥·¥¨¥ó¥Ì¡×ËÜÍ½¹ð²ò¶Ø
¡¡¹¾¸ÍÀîÍðÊâ¤ÎºîÉÊ¤ò¸¶°Æ¤ËÀßÄê¤ò¸½Âå¤ËÊÑ¤¨¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë²ò¼á¤ò²Ã¤¨¤¿3ºîÉÊ¤«¤é¤Ê¤ë¡¢Ë×¸å60¼þÇ¯µÇ°ºîÉÊ¡ØRAMPO WORLD¡Ù¤è¤ê¡¢¡Ö3¤Ä¤Î¥°¥Î¥·¥¨¥ó¥Ì¡×¤ÎËÜ¥Ý¥¹¥¿¡¼¡¢ËÜÍ½¹ð¡¢¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È8Ëç¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¾¾ÅÄÎ¿¡¦°ÂÌîÀ¡¡¦´äÃË³¤»Ë¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¥¤¥Ó¥Ä¤Ê°¦¤ÎÊª¸ì¤¬ÃÂÀ¸¡ª¡¡¡Ö3¤Ä¤Î¥°¥Î¥·¥¨¥ó¥Ì¡×ËÜÍ½¹ð
¡¡ËÜ³Ê¿äÍý¾®Àâ¤ä²ø´ñ¡¦¸¸ÁÛ¾®Àâ¤ÎÁÄ¤È¤·¤Æ¸åÀ¤¤ËÌ¾¤ò»Ä¤·¤¿ºî²È¡¦¹¾¸ÍÀîÍðÊâ¡£¿ô¡¹¤Î¿äÍý¾®Àâ¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤¹°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¿Í´Ö°Ø»Ò¡×¡Ö¶ÀÃÏ¹ö¡×¤Ê¤É¡¢²ø´ñ¡¢ÌÑÁÛ¡¢¥Õ¥§¥Æ¥£¥·¥º¥à¡¢¶¸µ¤¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿ÊÑ³Ê¤â¤Î¤È¾Î¤µ¤ì¤ëºîÉÊ¤âÂ¿¤¯¼¹É®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£Ç¯Ë×¸å60Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¹¾¸ÍÀîÍðÊâ¤Î3ºîÉÊ¡Ö3¤Ä¤Î¥°¥Î¥·¥¨¥ó¥Ì¡×¡Öêµ¡×¡ÖÇòÃëÌ´¡×¤ò¡¢¡ØRAMPO WORLD¡Ù¤ÈÂê¤·¤ÆÄ¹ÊÔ±Ç²è²½¡£ÈÕ½©¤ÎÌë¤Ë¡¢ÍÅ¤·¤¯¤âÈþ¤·¤¤ÍðÊâ¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤ÈÍ¶¤¦¡½¡£
¡¡¹¾¸ÍÀîÍðÊâ¤¬1925Ç¯¤ËÈ¯É½¤·¤¿Ã»ÊÔ¾®Àâ¡Ö°ì¿ÍÆóÌò¡×¡£Æ±ºî¤Ï°ì¿Í¤ÎÃË¤¬ºÊ¤Îµ¤¤ò¼æ¤¯¤¿¤á¤ËÊÌ¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·ºÊ¤ÎÈ¿±þ¤ò³Ú¤·¤à¤È¤¤¤¦´ñÌ¯¤ÊÊª¸ì¡£¤³¤Î¡Ö°ì¿ÍÆóÌò¡×¤ò¸¶°Æ¤Ë¿·¤¿¤ÊºîÉÊ¤È¤·¤Æ¤è¤ß¤¬¤¨¤Ã¤¿¤Î¤¬¡Ö3¤Ä¤Î¥°¥Î¥·¥¨¥ó¥Ì¡×¤À¡£
¡¡¾®·à¾ì¤ÎÇä¤ì¤Ê¤¤Ìò¼Ô¡¦Å¯Ïº¤È¡¢¶µ»Õ¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯ºÊ¡¦À²¤È¤ÎÃç¤ÏÎä¤¨ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£°¦¿Í¤Îçýè½¤È¤Î°©À¥¤â¡¢Å¯Ïº¤ÎÍßË¾¤òËþ¤¿¤¹¤³¤È¤ÏÌµ¤«¤Ã¤¿¡£»É·ã¤Ëµ²¤¨¤¿Å¯Ïº¤Ï¡¢¿·¤¿¤ÊÉñÂæ¤ÎµÓËÜ¤ò¿Ê¤á¤ëÃæ¤Ç¡¢¸åÇÚÌò¼Ô¤ÎÍª²ð¤Ë¤¢¤ëÏÃ¤ò»ý¤Á³Ý¤±¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢ÉñÂæ¤Î¼çÌò¤ËÈ´Å§¤¹¤ë¤³¤È¤È°ú¤´¹¤¨¤Ë¡¢Íª²ð¤¬²Í¶õ¤Î¿ÍÊª¤ËÀ®¤ê¤¹¤Þ¤·¡¢À²¤ò¸ýÀâ¤Íî¤È¤¹¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£Å¯Ïº¤Ï¤½¤ÎÍÍ»Ò¤òµÓËÜ¤Î¥Í¥¿¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ºÇ½é¤Ïµ¤¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿Íª²ð¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢À²¤È¿¨¤ì¹ç¤¦¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¼Çµï¤È¸½¼Â¤Î¶¹´Ö¤Ç¿´¤¬ÍÉ¤ìÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£°ìÊý¤ÇÅ¯Ïº¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Ï¸«¤»¤Ê¤¤À²¤ÎÁÇ´é¤ò¸«¤Æ·ã¤·¤¯Æ°ÍÉ¤¹¤ë¤¬¡½¡£
¡¡ËÜÍ½¹ð¤Ç¤Ï¡¢²Ë¤ò»ý¤ÆÍ¾¤·¡ÖÂà¶þ¤Ê¤ó¤À¤è¡£²¶¤ÏÇä¤ì¤Ê¤¤Ìò¼Ô¤Ë¤â¡¢½÷Í·¤Ó¤Ë¤â¡¢¤â¤¦Ë°¤¤¿¤Î¡×¤È¸ì¤ë¡¢¼ç¿Í¸ø¤Ç¤¢¤ë¾®·à¾ì¤ÎÇä¤ì¤Ê¤¤Ìò¼Ô¡¦À¾Å¯Ïº¡Ê¾¾ÅÄÎ¿¡Ë¤¬¡¢¸åÇÚÌò¼Ô¤ÎÍª²ð¡Ê´äÃË³¤»Ë¡Ë¤ÈÄà¤êËÙ¤ÇÏÃ¤¹¥·¡¼¥ó¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£
¡¡Å¯Ïº¤ÏÍª²ð¤Ë¡¢¡ÖÃæÀî½ãÊ¿¡×¤È¤¤¤¦²Í¶õ¤Î¿ÍÊª¤ËÀ®¤ê¤¹¤Þ¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎºÊ¡¦À²¡Ê°ÂÌîÀ¡¡Ë¤ò¡Ö½ãÊ¿¡×¤È¤·¤Æ¸ýÀâ¤Íî¤È¤·¡¢¡È¿²¼è¤é¤»¤ë¡É¤È¤¤¤¦¡È´ñÌ¯¤ÊÍ·¤Ó¡É¤ò»ý¤Á¤«¤±¤ë¡£ºÇ½é¤Ï½Â¤Ã¤Æ¤¤¤¿Íª²ð¤À¤¬¡¢Å¯Ïº¤¬µÓËÜ¤ò½ñ¤¯ÉñÂæ¤Î¼çÌò¤ËÈ´¤Æ¤¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¸ýÌóÂ«¤Ç¡¢¡Ö½ãÊ¿¡×¤ËÊ±¤¹¤ë¤³¤È¤ò¾µÂú¤·¡¢Å¯Ïº¤Î»Ø¼¨ÄÌ¤ê¡¢¼êÏÃ¶µ¼¼¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ²¤Ë¶á¤Å¤¯¡£
¡¡À²¤Î¹¥¤ß¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤Çµ÷Î¥¤¬½Ì¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢Åö½é¤Ï¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿Å¯Ïº¤â¡¢»ö¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¤Æ°ìÊÑ¤·¡¢Íª²ð±é¤¸¤ë¡Ö½ãÊ¿¡×¤Ë¼»ÅÊ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤Ä¤¤¤Ë¤Ï¡¢¥Ù¥Ã¥É¤Î¾å¤Ç¤Î¡Ö½ãÊ¿¡×¤òÅ¯Ïº¼«¿È¤¬±é¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¡¢¡ÈºÊ¤òÂ¾¿Í¤È¤·¤ÆÊú¤¯¡É¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¤ËµÚ¤Ö¡£
¡¡°Û¾ï¤Ê¾õ¶·¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢¼¡Âè¤ËÀ²¤È¡Ö½ãÊ¿¡×¤Î´Ø·¸¤¬¼«Ê¬¤Î»×ÏÇ¤È°ã¤¦Êý¸þ¤Ë¿Ê¤ß»Ï¤á¤¿¤³¤È¤ËÏµÇâ¤·¤¿Å¯Ïº¤Ï¡¢°¦¿Í¤Îçýè½¡ÊÁ°Ç÷è½°¡¡Ë¤ÎÁ°¤Ç¡Ö°ã¤¦¡£¤³¤ó¤Ê·ëËö¤¸¤ãÁ´Á³¤ª¤â¤·¤í¤¯¤Ê¤¤¡ª¡×¤ÈÀä¶«¤·¡¢¤¢¤ë¹ÔÆ°¤Ë¡£¼»ÅÊ¤È¶¸µ¤¤Î²Ì¤Æ¤Ë¤¢¤ë¥¤¥Ó¥Ä¤Ê°¦¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê·ëËö¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤«¡Ä¡©
¡¡ËÜ¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ï¡ÖºÊ¤¬°¦¤·¤¿¤Î¤Ï¡½¡½²¶¤Ç¤Ï¤Ê¤¤²¶¤À¤Ã¤¿¡×¤È°ÕÌ£¿¼¤ÇÆóÌò¤òÆ÷¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¡¢ÌÜ±£¤·¤ò¤·¤¿À²¤ò¿¿¤óÃæ¤Ë±¦¤ËÀ²¤ÎÉ×¡¦Å¯Ïº¡¢º¸¤Ë½ãÊ¿¤ËÊ±¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ëÍª²ð¤Î3¿Í¤¬ÊÂ¤Ó¡¢¤½¤ì¤¾¤ì²ø¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤ò¾ú¤·½Ð¤¹¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢9·î4Æü¤Ë¸ø³«¤òµÇ°¤·¤Æ3ºîÉÊ¤Î¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤¬ÅÐÃÅ¤¹¤ë´°À®ÈäÏªÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¼Â»Ü¡£¸ø³«¤ËÀè¶î¤±¡Ö3¤Ä¤Î¥°¥Î¥·¥¨¥ó¥Ì¡×¤¬Àè¹Ô¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¹¾¸ÍÀîÍðÊâË×¸å60¼þÇ¯µÇ°ºîÉÊ¡ØRAMPO WORLD¡Ù¡Ö3¤Ä¤Î¥°¥Î¥·¥¨¥ó¥Ì¡×¤Ï10·î3Æü¡¢¡Öêµ¡×¤Ï10·î17Æü¡¢¡ÖÇòÃëÌ´¡×¤Ï10·î31Æü¤è¤ê3ºîÏ¢Â³¤Ç½ç¼¡¸ø³«¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¾¾ÅÄÎ¿¡¦°ÂÌîÀ¡¡¦´äÃË³¤»Ë¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¥¤¥Ó¥Ä¤Ê°¦¤ÎÊª¸ì¤¬ÃÂÀ¸¡ª¡¡¡Ö3¤Ä¤Î¥°¥Î¥·¥¨¥ó¥Ì¡×ËÜÍ½¹ð
¡¡ËÜ³Ê¿äÍý¾®Àâ¤ä²ø´ñ¡¦¸¸ÁÛ¾®Àâ¤ÎÁÄ¤È¤·¤Æ¸åÀ¤¤ËÌ¾¤ò»Ä¤·¤¿ºî²È¡¦¹¾¸ÍÀîÍðÊâ¡£¿ô¡¹¤Î¿äÍý¾®Àâ¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤¹°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¿Í´Ö°Ø»Ò¡×¡Ö¶ÀÃÏ¹ö¡×¤Ê¤É¡¢²ø´ñ¡¢ÌÑÁÛ¡¢¥Õ¥§¥Æ¥£¥·¥º¥à¡¢¶¸µ¤¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿ÊÑ³Ê¤â¤Î¤È¾Î¤µ¤ì¤ëºîÉÊ¤âÂ¿¤¯¼¹É®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹¾¸ÍÀîÍðÊâ¤¬1925Ç¯¤ËÈ¯É½¤·¤¿Ã»ÊÔ¾®Àâ¡Ö°ì¿ÍÆóÌò¡×¡£Æ±ºî¤Ï°ì¿Í¤ÎÃË¤¬ºÊ¤Îµ¤¤ò¼æ¤¯¤¿¤á¤ËÊÌ¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·ºÊ¤ÎÈ¿±þ¤ò³Ú¤·¤à¤È¤¤¤¦´ñÌ¯¤ÊÊª¸ì¡£¤³¤Î¡Ö°ì¿ÍÆóÌò¡×¤ò¸¶°Æ¤Ë¿·¤¿¤ÊºîÉÊ¤È¤·¤Æ¤è¤ß¤¬¤¨¤Ã¤¿¤Î¤¬¡Ö3¤Ä¤Î¥°¥Î¥·¥¨¥ó¥Ì¡×¤À¡£
¡¡¾®·à¾ì¤ÎÇä¤ì¤Ê¤¤Ìò¼Ô¡¦Å¯Ïº¤È¡¢¶µ»Õ¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯ºÊ¡¦À²¤È¤ÎÃç¤ÏÎä¤¨ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£°¦¿Í¤Îçýè½¤È¤Î°©À¥¤â¡¢Å¯Ïº¤ÎÍßË¾¤òËþ¤¿¤¹¤³¤È¤ÏÌµ¤«¤Ã¤¿¡£»É·ã¤Ëµ²¤¨¤¿Å¯Ïº¤Ï¡¢¿·¤¿¤ÊÉñÂæ¤ÎµÓËÜ¤ò¿Ê¤á¤ëÃæ¤Ç¡¢¸åÇÚÌò¼Ô¤ÎÍª²ð¤Ë¤¢¤ëÏÃ¤ò»ý¤Á³Ý¤±¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢ÉñÂæ¤Î¼çÌò¤ËÈ´Å§¤¹¤ë¤³¤È¤È°ú¤´¹¤¨¤Ë¡¢Íª²ð¤¬²Í¶õ¤Î¿ÍÊª¤ËÀ®¤ê¤¹¤Þ¤·¡¢À²¤ò¸ýÀâ¤Íî¤È¤¹¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£Å¯Ïº¤Ï¤½¤ÎÍÍ»Ò¤òµÓËÜ¤Î¥Í¥¿¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ºÇ½é¤Ïµ¤¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿Íª²ð¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢À²¤È¿¨¤ì¹ç¤¦¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¼Çµï¤È¸½¼Â¤Î¶¹´Ö¤Ç¿´¤¬ÍÉ¤ìÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£°ìÊý¤ÇÅ¯Ïº¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Ï¸«¤»¤Ê¤¤À²¤ÎÁÇ´é¤ò¸«¤Æ·ã¤·¤¯Æ°ÍÉ¤¹¤ë¤¬¡½¡£
¡¡ËÜÍ½¹ð¤Ç¤Ï¡¢²Ë¤ò»ý¤ÆÍ¾¤·¡ÖÂà¶þ¤Ê¤ó¤À¤è¡£²¶¤ÏÇä¤ì¤Ê¤¤Ìò¼Ô¤Ë¤â¡¢½÷Í·¤Ó¤Ë¤â¡¢¤â¤¦Ë°¤¤¿¤Î¡×¤È¸ì¤ë¡¢¼ç¿Í¸ø¤Ç¤¢¤ë¾®·à¾ì¤ÎÇä¤ì¤Ê¤¤Ìò¼Ô¡¦À¾Å¯Ïº¡Ê¾¾ÅÄÎ¿¡Ë¤¬¡¢¸åÇÚÌò¼Ô¤ÎÍª²ð¡Ê´äÃË³¤»Ë¡Ë¤ÈÄà¤êËÙ¤ÇÏÃ¤¹¥·¡¼¥ó¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£
¡¡Å¯Ïº¤ÏÍª²ð¤Ë¡¢¡ÖÃæÀî½ãÊ¿¡×¤È¤¤¤¦²Í¶õ¤Î¿ÍÊª¤ËÀ®¤ê¤¹¤Þ¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎºÊ¡¦À²¡Ê°ÂÌîÀ¡¡Ë¤ò¡Ö½ãÊ¿¡×¤È¤·¤Æ¸ýÀâ¤Íî¤È¤·¡¢¡È¿²¼è¤é¤»¤ë¡É¤È¤¤¤¦¡È´ñÌ¯¤ÊÍ·¤Ó¡É¤ò»ý¤Á¤«¤±¤ë¡£ºÇ½é¤Ï½Â¤Ã¤Æ¤¤¤¿Íª²ð¤À¤¬¡¢Å¯Ïº¤¬µÓËÜ¤ò½ñ¤¯ÉñÂæ¤Î¼çÌò¤ËÈ´¤Æ¤¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¸ýÌóÂ«¤Ç¡¢¡Ö½ãÊ¿¡×¤ËÊ±¤¹¤ë¤³¤È¤ò¾µÂú¤·¡¢Å¯Ïº¤Î»Ø¼¨ÄÌ¤ê¡¢¼êÏÃ¶µ¼¼¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ²¤Ë¶á¤Å¤¯¡£
¡¡À²¤Î¹¥¤ß¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤Çµ÷Î¥¤¬½Ì¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢Åö½é¤Ï¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿Å¯Ïº¤â¡¢»ö¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¤Æ°ìÊÑ¤·¡¢Íª²ð±é¤¸¤ë¡Ö½ãÊ¿¡×¤Ë¼»ÅÊ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤Ä¤¤¤Ë¤Ï¡¢¥Ù¥Ã¥É¤Î¾å¤Ç¤Î¡Ö½ãÊ¿¡×¤òÅ¯Ïº¼«¿È¤¬±é¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¡¢¡ÈºÊ¤òÂ¾¿Í¤È¤·¤ÆÊú¤¯¡É¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¤ËµÚ¤Ö¡£
¡¡°Û¾ï¤Ê¾õ¶·¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢¼¡Âè¤ËÀ²¤È¡Ö½ãÊ¿¡×¤Î´Ø·¸¤¬¼«Ê¬¤Î»×ÏÇ¤È°ã¤¦Êý¸þ¤Ë¿Ê¤ß»Ï¤á¤¿¤³¤È¤ËÏµÇâ¤·¤¿Å¯Ïº¤Ï¡¢°¦¿Í¤Îçýè½¡ÊÁ°Ç÷è½°¡¡Ë¤ÎÁ°¤Ç¡Ö°ã¤¦¡£¤³¤ó¤Ê·ëËö¤¸¤ãÁ´Á³¤ª¤â¤·¤í¤¯¤Ê¤¤¡ª¡×¤ÈÀä¶«¤·¡¢¤¢¤ë¹ÔÆ°¤Ë¡£¼»ÅÊ¤È¶¸µ¤¤Î²Ì¤Æ¤Ë¤¢¤ë¥¤¥Ó¥Ä¤Ê°¦¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê·ëËö¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤«¡Ä¡©
¡¡ËÜ¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ï¡ÖºÊ¤¬°¦¤·¤¿¤Î¤Ï¡½¡½²¶¤Ç¤Ï¤Ê¤¤²¶¤À¤Ã¤¿¡×¤È°ÕÌ£¿¼¤ÇÆóÌò¤òÆ÷¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¡¢ÌÜ±£¤·¤ò¤·¤¿À²¤ò¿¿¤óÃæ¤Ë±¦¤ËÀ²¤ÎÉ×¡¦Å¯Ïº¡¢º¸¤Ë½ãÊ¿¤ËÊ±¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ëÍª²ð¤Î3¿Í¤¬ÊÂ¤Ó¡¢¤½¤ì¤¾¤ì²ø¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤ò¾ú¤·½Ð¤¹¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢9·î4Æü¤Ë¸ø³«¤òµÇ°¤·¤Æ3ºîÉÊ¤Î¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤¬ÅÐÃÅ¤¹¤ë´°À®ÈäÏªÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¼Â»Ü¡£¸ø³«¤ËÀè¶î¤±¡Ö3¤Ä¤Î¥°¥Î¥·¥¨¥ó¥Ì¡×¤¬Àè¹Ô¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¹¾¸ÍÀîÍðÊâË×¸å60¼þÇ¯µÇ°ºîÉÊ¡ØRAMPO WORLD¡Ù¡Ö3¤Ä¤Î¥°¥Î¥·¥¨¥ó¥Ì¡×¤Ï10·î3Æü¡¢¡Öêµ¡×¤Ï10·î17Æü¡¢¡ÖÇòÃëÌ´¡×¤Ï10·î31Æü¤è¤ê3ºîÏ¢Â³¤Ç½ç¼¡¸ø³«¡£