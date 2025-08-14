蓬莱舞の水着姿がプリントされた等身大抱き枕カバーの発売が決定。「ボムアイドル工房Z」（https://bombidol.official.ec/）で予約受付がスタートした。

蓬莱舞

蓬莱舞のサイズ感を体感できる等身大抱き枕カバー（サイズ：約160cm×50cm）は、国内最高級の生地（2wayトリコット）を使用しているため、やわらかくもっちりとした肌触りで、やさしくギュッと抱きしめたくなる最高の抱き枕カバー。

両面仕様で、水着の衣装違いの3タイプが用意されている。ベッドで一緒に添い寝できるのはもちろん、ひざ枕的な使い方も。写真プリントもリアルで、まさに隣に蓬莱がいる感覚が楽しめる。

また、直筆サイン入り商品や3タイプセットも販売。さらに、9月27日（土）には、握手や2ショットチェキ撮影など、スペシャルな特典が多数用意された発売記念イベントが都内で開催される。

蓬莱舞 等身大抱き枕カバー【A】

蓬莱舞 等身大抱き枕カバー【B】

蓬莱舞 等身大抱き枕カバー【C】

商品情報

蓬莱舞 等身大抱き枕カバー（両面、A・B・C3種類）

価格：各14,500円（税込）

サイズ：約160cm×50cm

素材：2way トリコット

生産国：日本

※枕の中身は付属しません。

販売サイト：『ボムアイドル工房Z』https://bombidol.official.ec/

イベント特典詳細：https://bombweb.jp/related-items/horaimaibp/

