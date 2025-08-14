¤¹¤«¤¤¤é¡¼¤¯HD¡¡Áý¼ýÁý±×¡¡1·î¤«¤é6·î¤Î·è»»¡¦Çä¾å¹â2209²¯±ß Íø±×78²¯±ß¡¡¡Ö¥¬¥¹¥È¡×¡Ö¥Ð¡¼¥ß¥ä¥ó¡×¤Ê¤É±¿±Ä¡¡¡Ö»ñ¤µ¤ó¤¦¤É¤ó¡×¤â¹¥Ä´¤ÇÍø±×¤ò²¡¤·¾å¤²
¡Ö¥¬¥¹¥È¡×¤ä¡Ö¥Ð¡¼¥ß¥ä¥ó¡×¤Ê¤É¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¤¹¤«¤¤¤é¡¼¤¯¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ïº£Ç¯1·î¤«¤é6·î¤Þ¤Ç¤Î·è»»¤òÈ¯É½¤·¡¢Áý¼ýÁý±×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¹¤«¤¤¤é¡¼¤¯¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤¬È¯É½¤·¤¿º£Ç¯1·î¤«¤é6·î¤Þ¤Ç¤Î·è»»¤Ç¡¢Çä¾å¹â¤ÏÁ°¤ÎÇ¯¤ÎÆ±¤¸»þ´ü¤ËÈæ¤Ù¤Æ15.4%Áý¤¨¡¢2209²¯±ß¡£ºÇ½ªÅª¤ÊÍø±×¤Ï25.2%Áý¤¨¡¢78²¯±ß¤ÈÁý¼ýÁý±×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥³¥á¤Î²Á³Ê¹âÆ¤Ë²Ã¤¨¡¢ÊªÎ®Èñ¤Ê¤É¤Î¥³¥¹¥È¹â¤Î¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¬¥¹¥È¤Ê¤É¤Î´ûÂ¸Å¹¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤¬¹¥Ä´¤Ç¤·¤¿¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤ÏÀáÌó»Ö¸þ¤ÎµÒ¤È¹âµé»Ö¸þ¤ÎµÒ¡¢Î¾Êý¤ò¼è¤ê¹þ¤à¤¿¤á¤ËÊ¿Æü¸ÂÄê¤Ç¼«Í³¤ËÁª¤Ù¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤Ê¤ÉÆ³Æþ¤·¤¿¤³¤È¤ÇµÒ¿ô¤¬Áý¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿µîÇ¯¡¢´ØÅì¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¡Ö»ñ¤µ¤ó¤¦¤É¤ó¡×¤â¹¥Ä´¤ÇÍø±×¤ò²¡¤·¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
