本日の【上場来高値更新】 Ｌドリンク、トリドールなど44銘柄
本日の日経平均株価は、足元の相場過熱を警戒した利益確定売りが優勢となり、前日比625円安の4万2649円と7日ぶりに反落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は44社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。
上場来高値を更新した主な銘柄は、第1四半期は2ケタ増収増益で着地したライフドリンク カンパニー <2585> [東証Ｐ]、4～6月期は増収増益で着地したトリドールホールディングス <3397> [東証Ｐ]、1～6月期営業87％増益を達成した網屋 <4258> [東証Ｇ]など。そのほか、グッドコムアセット <3475> [東証Ｐ]は8日連続で高値を更新した。
※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。
■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名 市場 業種
<1384> ホクリヨウ 東Ｓ 水産・農林業
<1723> 日本電技 東Ｓ 建設業
<2216> カンロ 東Ｓ 食料品
<2585> Ｌドリンク 東Ｐ 食料品
<2700> 木徳神糧 東Ｓ 卸売業
<3300> アンビＤＸ 東Ｇ 不動産業
<3397> トリドール 東Ｐ 小売業
<3475> グッドコムＡ 東Ｐ 不動産業
<3591> ワコールＨＤ 東Ｐ 繊維製品
<3593> ホギメデ 東Ｐ 繊維製品
<3661> エムアップ 東Ｐ 情報・通信業
<3663> セルシス 東Ｐ 情報・通信業
<3798> ＵＬＳグルプ 東Ｓ 情報・通信業
<3964> オークネット 東Ｐ 情報・通信業
<4258> 網屋 東Ｇ 情報・通信業
<4377> ワンキャリア 東Ｇ 情報・通信業
<4626> 太陽ＨＤ 東Ｐ 化学
<4732> ＵＳＳ 東Ｐ サービス業
<5132> プラスゼロ 東Ｇ 情報・通信業
<5161> 西川ゴム 東Ｓ ゴム製品
<5273> 三谷セキ 東Ｓ ガラス土石製品
<6016> ジャパンエン 東Ｓ 輸送用機器
<6023> ダイハツイン 東Ｓ 輸送用機器
<6332> 月島ＨＤ 東Ｐ 機械
<6383> ダイフク 東Ｐ 機械
<6676> ＢＵＦ 東Ｓ 電気機器
<7157> ライフネット 東Ｐ 保険業
<7318> セレンＨＤ 東Ｇ 輸送用機器
<7320> Ｓｏｌｖｖｙ 東Ｇ その他金融業
<7460> ヤギ 東Ｓ 卸売業
<7550> ゼンショＨＤ 東Ｐ 小売業
<7888> 三光合成 東Ｐ 化学
<7906> ヨネックス 東Ｓ その他製品
<8066> 三谷商 東Ｓ 卸売業
<8136> サンリオ 東Ｐ 卸売業
<8306> 三菱ＵＦＪ 東Ｐ 銀行業
<8425> みずほリース 東Ｐ その他金融業
<9024> 西武ＨＤ 東Ｐ 陸運業
<9068> 丸全運 東Ｐ 陸運業
<9145> ビイングＨＤ 東Ｓ 陸運業
<9302> 三井倉ＨＤ 東Ｐ 倉庫運輸関連
<9436> 沖縄セルラー 東Ｓ 情報・通信業
<9551> メタウォータ 東Ｐ 電気・ガス業
<9984> ＳＢＧ 東Ｐ 情報・通信業
株探ニュース