　本日の日経平均株価は、足元の相場過熱を警戒した利益確定売りが優勢となり、前日比625円安の4万2649円と7日ぶりに反落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は44社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。

　上場来高値を更新した主な銘柄は、第1四半期は2ケタ増収増益で着地したライフドリンク　カンパニー <2585> [東証Ｐ]、4～6月期は増収増益で着地したトリドールホールディングス <3397> [東証Ｐ]、1～6月期営業87％増益を達成した網屋 <4258> [東証Ｇ]など。そのほか、グッドコムアセット <3475> [東証Ｐ]は8日連続で高値を更新した。

※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。

■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名　　　　市場　業種
<1384> ホクリヨウ　　東Ｓ　水産・農林業
<1723> 日本電技　　　東Ｓ　建設業
<2216> カンロ　　　　東Ｓ　食料品
<2585> Ｌドリンク　　東Ｐ　食料品
<2700> 木徳神糧　　　東Ｓ　卸売業
<3300> アンビＤＸ　　東Ｇ　不動産業
<3397> トリドール　　東Ｐ　小売業
<3475> グッドコムＡ　東Ｐ　不動産業
<3591> ワコールＨＤ　東Ｐ　繊維製品
<3593> ホギメデ　　　東Ｐ　繊維製品

<3661> エムアップ　　東Ｐ　情報・通信業
<3663> セルシス　　　東Ｐ　情報・通信業
<3798> ＵＬＳグルプ　東Ｓ　情報・通信業
<3964> オークネット　東Ｐ　情報・通信業
<4258> 網屋　　　　　東Ｇ　情報・通信業
<4377> ワンキャリア　東Ｇ　情報・通信業
<4626> 太陽ＨＤ　　　東Ｐ　化学
<4732> ＵＳＳ　　　　東Ｐ　サービス業
<5132> プラスゼロ　　東Ｇ　情報・通信業
<5161> 西川ゴム　　　東Ｓ　ゴム製品

<5273> 三谷セキ　　　東Ｓ　ガラス土石製品
<6016> ジャパンエン　東Ｓ　輸送用機器
<6023> ダイハツイン　東Ｓ　輸送用機器
<6332> 月島ＨＤ　　　東Ｐ　機械
<6383> ダイフク　　　東Ｐ　機械
<6676> ＢＵＦ　　　　東Ｓ　電気機器
<7157> ライフネット　東Ｐ　保険業
<7318> セレンＨＤ　　東Ｇ　輸送用機器
<7320> Ｓｏｌｖｖｙ　東Ｇ　その他金融業
<7460> ヤギ　　　　　東Ｓ　卸売業

<7550> ゼンショＨＤ　東Ｐ　小売業
<7888> 三光合成　　　東Ｐ　化学
<7906> ヨネックス　　東Ｓ　その他製品
<8066> 三谷商　　　　東Ｓ　卸売業
<8136> サンリオ　　　東Ｐ　卸売業
<8306> 三菱ＵＦＪ　　東Ｐ　銀行業
<8425> みずほリース　東Ｐ　その他金融業
<9024> 西武ＨＤ　　　東Ｐ　陸運業
<9068> 丸全運　　　　東Ｐ　陸運業
<9145> ビイングＨＤ　東Ｓ　陸運業

<9302> 三井倉ＨＤ　　東Ｐ　倉庫運輸関連
<9436> 沖縄セルラー　東Ｓ　情報・通信業
<9551> メタウォータ　東Ｐ　電気・ガス業
<9984> ＳＢＧ　　　　東Ｐ　情報・通信業

株探ニュース