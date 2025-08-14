旅行の機会が増えるこれからの季節♡ 旅好きなレディたちが必ず持っていくマストアイテムをピックアップしました。機能性重視派からミニマル派まで個性はそれぞれなので、旅のスタイルに合ったパッキングのヒントを見つけてみて♪

モデル・松川星さん

「旅先ではいかに疲れを溜めないかが重要！ アイマスクや足裏シートなど体を癒すアイテムをメインに持っていきます。肌ケアも妥協したくないので、ミニサイズの美顔器を2つ持って行ってW使いでケア」

旅のマストアイテムはコレ！

(A)泡立て不要のミニ洗顔料

ドクターケイのABC-Gピールウォッシュは、ポンプを押すだけで柔らかい泡が出る。これで朝晩洗顔するとお肌がトーンアップします♡

(B)セルキュアの美顔器で大気汚染対策

大気汚染がひどい国だと目に見えるくらい肌に汚れが溜まることも。セルキュア 4T PLUSのクレンジングモードでしっかりオフしています。

(C)コンパクトなメディキューブは保湿用

旅先での潤いケアに欠かせない美顔器。4つのモードのうち、ブースターモードをメインに使ってパックの浸透率をUP。

(D)シャンプーの種類は旅先によってチョイス

海外ではシャンプーが合わないこともあるので必ず持参。まとまりを出したいときは紫、サッパリしたいときは黄色のAujuaに♪

掲載：美人百花2025年9月号「旅好きレディの『これ絶対持っていく』10のリスト」

撮影/園田ゆきみ(PEACE MONKEY) ヘアメイク/相場清志(eif) 文/池戸里奈 再構成/美人百花.com編集部