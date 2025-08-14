冷房対策や日差し避け、秋コーデへのスイッチに使えるカーデは、なんとなく手持ちのもので済ませているとコーデ自体も台無しに……。上品でシンプルなノースリワンピには適度なアクセントがあるカーデを合わせると地味に陥らず美人ムードを醸せます♪

ノースリワンピにはアクセントのあるカーディガンが最適！モノトーン配色のカーデで鮮やかイエローを大人顔に

出典: 美人百花.com

夏っぽくも感じられがちなイエローワンピには、シックなモノトーンカーデがよき相棒に。ラインと金ボタンが知的に映り、秋の気分を先取りできます♪

出典: 美人百花.com

カーデをはおるだけでコーデの季節感が前進♡

カーディガン￥15,400/リランドチュール ワンピース￥27,500/ジャスグリッティー イヤリング￥6,820/イットアトリエ(14 SHOWROOM) バッグ￥19,800/アドカラム(アンソロジー) 靴￥44,000/プリティ•バレリーナ(F.E.N.)

掲載：美人百花2025年9月号「秋のはじめはカーディガンから」

撮影/渡辺謙太郎 スタイリング/入江未悠 ヘアメイク/朝日光輝(SUNVALLEY) モデル/泉里香 文/高坂知里 再構成/美人百花.com編集部