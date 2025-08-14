「コスパがいいだけでなく、味もおいしい」美人百花読者がよく買う【ドリンク】をランキング形式で発表！
百花レディのリアルな生態がまるごとわかる人気企画を今年も開催♪ お財布事情やお仕事などのライフスタイルから、ファッション、美容まで、100個以上のアンケート項目を集計しました。今回は、ドリンク部門のランキングをご紹介♪【DRINK部門】受賞商品はコレ！
出典: 美人百花.com(A)よく買うペットボトル飲料は？
1位：サントリー天然水
「高校時代から水はサントリー一択」「口当たりが柔らかくて癖がないからゴクゴク飲める」軟水らしいソフトな喉越しで飲みやすいと高支持率。
550ml \170(編集部調べ)/サントリー
2位：お〜いお茶
3位：いろはす(B)よく買うお酒は？
1位：ほろよい
「度数が低く、お酒が得意じゃなくても楽しめます」フレーバーが多く、その日の気分に合わせて楽しめる。
右から・〈もも〉、〈白いサワー〉各350ml 各\175(編集部調べ)/サントリー
2位：サッポロ 男梅サワー
3位：チャミスル fresh16°(C)好きな紅茶は？
1位：ルピシア
「種類豊富で選ぶ時間もワクワク」「香り豊かでギフトにもgood」ルピシアを代表するフレーバードティー。
ロゼ ロワイヤル ティーバッグ10個 イラスト缶入り \1,280/ルピシア
2位：TWG Tea
3位：マリアージュフレール(D)飲んでいるプロテインは？
1位：明治 ザバス
「コスパがいいだけでなく、味もちゃんとおいしい」「ダマになりにくいし、プロテイン特有の粉っぽさがない！」
シェイプ&ビューティ ミルクティー風味 900g \5,044/明治
2位：タマチャンショップ タンパクオトメ
3位：ウルトラ ホエイダイエット プロテイン
掲載：美人百花2025年9月号「美人百花Award2025」
撮影/志田裕也 文/池野もも 再構成/美人百花.com編集部