百花レディのリアルな生態がまるごとわかる人気企画を今年も開催♪ お財布事情やお仕事などのライフスタイルから、ファッション、美容まで、100個以上のアンケート項目を集計しました。今回は、ドリンク部門のランキングをご紹介♪

【DRINK部門】受賞商品はコレ！

出典: 美人百花.com

(A)よく買うペットボトル飲料は？

1位：サントリー天然水

「高校時代から水はサントリー一択」「口当たりが柔らかくて癖がないからゴクゴク飲める」軟水らしいソフトな喉越しで飲みやすいと高支持率。

550ml \170(編集部調べ)/サントリー

2位：お〜いお茶

3位：いろはす

(B)よく買うお酒は？

1位：ほろよい

「度数が低く、お酒が得意じゃなくても楽しめます」フレーバーが多く、その日の気分に合わせて楽しめる。

右から・〈もも〉、〈白いサワー〉各350ml 各\175(編集部調べ)/サントリー

2位：サッポロ 男梅サワー

3位：チャミスル fresh16°

(C)好きな紅茶は？

1位：ルピシア

「種類豊富で選ぶ時間もワクワク」「香り豊かでギフトにもgood」ルピシアを代表するフレーバードティー。

ロゼ ロワイヤル ティーバッグ10個 イラスト缶入り \1,280/ルピシア

2位：TWG Tea

3位：マリアージュフレール

(D)飲んでいるプロテインは？

1位：明治 ザバス

「コスパがいいだけでなく、味もちゃんとおいしい」「ダマになりにくいし、プロテイン特有の粉っぽさがない！」

シェイプ&ビューティ ミルクティー風味 900g \5,044/明治

2位：タマチャンショップ タンパクオトメ

3位：ウルトラ ホエイダイエット プロテイン

掲載：美人百花2025年9月号「美人百花Award2025」

撮影/志田裕也 文/池野もも 再構成/美人百花.com編集部