【ユニクロ人気商品】に新色キターーッ！ 深グリーンが上品♡「ワイドパンツ」

きれいめにもカジュアルにも着回しやすく、SNSでも人気を集めている【ユニクロ】のワイドパンツ。今シーズン、新色のダークグリーンが仲間入りしました！ 深みのあるカラーで、秋を先取りできそうです。洗練見えが狙えて、大人コーデで活躍するはず。

秋を先取りできる深みのある上品カラー

【ユニクロ】「タックワイドパンツ」\3,990（税込）

@yuki__wearさんが「新色ダークグリーン」と紹介しているワイドパンツ。上品さをまとった深みのあるカラーで、一点投入でオシャレを底上げできそう。タックとセンタープレスが入ったシルエットで、オンオフ問わず着回せるのも魅力です。白のTシャツと合わせてカジュアルに、シャツやブラウスを合わせてオフィスコーデにもマッチします。

ブラック × ダークグリーンで上品カジュアルに

ダークグリーンのワイドパンツに黒のベストを合わせ、大人カジュアルコーデに。ハイウエストなので、インナーをタックインしてベストの隙間からチラ見せさせることで、脚長見えを狙えます。スニーカーでスポーツミックスに仕上げれば、上品な最旬ルックの完成。

