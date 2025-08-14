「『夏がおわた』と思いきや」高嶋ちさ子、夏休み初日からハプニング発生「感動の一部始終をご覧ください」
バイオリニストでタレントの高嶋ちさ子さんは8月13日、自身のInstagramを更新。夏休みのハプニングを明かしました。
【写真】高嶋ちさ子のハプニングとは？
さらに「海水に2時間浸かってたため、多分ダメだと思うけど、クレジットカードなどは全部セーフ！！」と、捜索にかなり時間が掛かったことを明かしました。最後は「『夏がおわた』と思いきや、『夏が始まった』」とポジティブな言葉で締めました。
コメントでは、「もう携帯に紐付けてないとダメですよ〜（笑）」「良かったですねー」「ダイバーさん凄い！」「強運の持ち主に違いない」「見つかるなんて奇跡！」「ダイバーさん素敵すぎます〜」「夏満喫してください」「さすがちさ子さん、運が良き」「危なかったですね」「そのポジティブさ、大好き」などの声が上がっています。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
「ダイバーさん素敵すぎます〜」「夏休み初日 iPhoneがポケットから落下し、深さ4mの海へ」と書き出した高嶋さん。夏休み初日から大きなハプニングに見舞われたようです。しかし「ダイバーさんが探しまくってやっと発見！！！本当にありがとうございました」とのこと。投稿に載せた7枚の写真では、「感動の一部始終をご覧ください」とダイバーがiPhoneを探す姿や実際に見つかったiPhoneなどを披露しています。
「残りは遊ぶぞ！！」12日の投稿では「母校『桐朋学園』の夏のセミナーで息子がお世話になりました。親子ともに学ぶ事の多い3日間でした」と、息子の姿を披露していた高嶋さん。息子について「夏休みは大好きなテニスを思いっきりやったり、インターンで、日本の会社での経験をさせていただいたり、充実の3ヶ月間でした。残りは遊ぶぞ！！」と明かしています。高嶋さんも一緒に遊ぶのでしょうか。今後の投稿も楽しみですね。
