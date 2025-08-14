Travis Japanが、9月17日にリリースするアリーナツアー映像作品『Travis Japan Concert Tour 2025 VIIsual』通常盤のトレーラーを公開した。

（関連：【映像】Travis Japan、アリーナツアー映像作品『Travis Japan Concert Tour 2025 VIIsual』通常盤トレーラー）

本作は、完全生産限定盤、初回盤、通常盤の3形態となっており、それぞれに特典ディスクが付属する。通常盤の特典ディスクには、リハーサルから8都市での公演をカメラが密着したツアードキュメンタリーを約90分収録。静岡公演では、まだ休養中だった川島如恵留が公演を観覧しに来ており、その裏側なども収められている。

また、定点でダンスを収めた『「Fireflies」グループダンスショット @横浜アリーナ 2025.01.06』と『「BO$$Y」グループダンスショット @横浜アリーナ 2025.01.06』も収録。さらに、通常盤初回プレスはポストカードも付属する。通常盤でも、“Travis Japan 7人”を意識した収録内容になっているという。

（文＝リアルサウンド編集部）