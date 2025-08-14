8月14日、門別競馬場で行われた11R・北海道スプリントカップ（Jpn3・3歳・ダ1200m）は、石川倭騎乗の2番人気、ヤマニンチェルキ（牡3・栗東・中村直也）が快勝した。1馬身差の2着に1番人気のマテンロウコマンド（牡3・栗東・長谷川浩大）、3着に4番人気のエコロアゼル（牡3・栗東・森秀行）が入った。勝ちタイムは1:12.4（良）。

【阪神4R】木原厩舎最後の出走 ヤマニンチェルキが劇的な差し切りV

JRA勢が馬券圏内独占

石川倭騎乗の2番人気、ヤマニンチェルキが交流重賞初制覇を飾った。レースではスタートから出していき3番手外へ。好位から早め先頭の競馬で押し切りを図り、直線では後続にセーフティリードを取って凌いだ。1番人気で4連勝中のマテンロウコマンドは差し脚を伸ばしたが2着までだった。

ヤマニンチェルキ 8戦4勝

（牡3・栗東・中村直也）

父：フォーウィールドライブ

母：ヤマニンプチガトー

母父：ヤマニンセラフィム

馬主：土井肇

生産者：錦岡牧場

【全着順】

1着 ヤマニンチェルキ 石川倭

2着 マテンロウコマンド 松山弘平

3着 エコロアゼル 団野大成

4着 ワンダーウーマン 落合玄太

5着 ベラジオゼロ 岩橋勇二

6着 パレスゴールド 桑村真明

7着 ヴィルミーキスミー 金山昇馬

8着 ミラクルヴォイス 松井伸也