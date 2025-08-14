

Travis Japan

Travis Japanが14日、ライブ映像作品「Travis Japan Concert Tour 2025 VIIsual」（9月17日リリース）より通常盤の特典映像ティザーを公開した。

【動画】公開されたTravis Japan、ライブ映像作品通常盤の特典映像ティザー

昨年12月にリリースした2ndアルバム「VIIsual」を引っ提げて全国８都市２８公演約３１万人を動員したアリーナツアーの映像商品「Travis Japan Concert Tour 2025 VIIsual」が9月17日にリリースとなる。８月14日、この通常盤のトレーラーが公開された。

この映像商品は完全生産限定盤、初回盤、通常盤の３形態となっており、それぞれに特典ディスクが付属。通常盤の特典ディスクには、リハーサルから8都市での公演をカメラが密着したツアードキュメンタリーを約90分収録。

静岡公演ではまだ休養中だった川島が公演を観覧しに来ており、その裏側なども収められている。また定点でダンスを収めた『「Fireflies」グループダンスショット @横浜アリーナ 2025.01.06』『「BO$$Y」グループダンスショット @横浜アリーナ 2025.01.06』も収録される。さらに、通常盤初回プレスはポストカードも付属。

通常盤でもTravis Japan７人を意識した収録内容となっている。