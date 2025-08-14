年々厳しさを増す夏の猛暑。いまや最高気温が40℃以上となる「酷暑」も珍しくありません。都市部の暑さを引き起こす原因が都市部外にまで影響を与えたり、降雪エリアでも40℃近い猛暑日が観測されたりと、日本の夏は厳しさを増す一方です。今回は『47都道府県の怖い地理大全』（彩図社）より一部を抜粋し、日本を襲う猛暑の正体をみていきましょう。

都市部外にも影響する「ヒートアイランド現象」

いまや夏の気温は、南国の沖縄よりも東京や名古屋、大阪の方が高い。気象庁などが調査した8月の最高気温の月平均値（1991〜2020年）によると、那覇が31.8度に対して大阪市は33.7度。猛暑日の平年日数は大阪14.5日で、那覇は0.2日である。この逆転には地球温暖化だけでなく、都市部特有の現象も関わっている。

土の地面は土壌に水分を含み、気化熱で周囲の熱を下げる働きがある。しかし都市化で地面がアスファルトに覆われると、逆に熱を蓄積して周辺の気温を上げてしまう。建築物に備えつけられたエアコンの室外機や自動車からも大量の熱が排出され、気温上昇は加速する。

また、密集するビルは空気の流れを弱め、さらには太陽の直射光や地面から反射した赤外線を蓄積。夜になるとこれらの熱を放ち出し、気温を上昇させる。

これらの働きにより、都市部では局地的に気温の急上昇が起きている。高気温の場所が島のように浮かび上がることから、この現象はヒートアイランド現象と呼ばれている。

ヒートアイランド現象が日本で注目され始めたのは、1980年代からだ。当初は夜間の現象だといわれ、冬場の高温化が注目されていた。実際、ここ100年で大阪の冬の気温は平均2.5度、東京は4.2度も上昇している。2000年代から2010年代には夏場の異常高温が問題視され始め、昼間の高温化も珍しくなくなった。

［図表1］ヒートアイランド現象のしくみ 出典：書籍抜粋

この現象の悪影響は、都市部以外にも飛び火する。2007年には、埼玉県熊谷市で夏場の気温が40.9度を記録した。これは、秩父山地を越えた風がフェーン現象によって暖められたことに加え、東京都心のヒートアイランド現象で暖められた空気が海風で運ばれた結果である。

都市部の高温化は、さらなるエネルギー消費を促す。加えて熱中症や熱帯性の病の増加、大気汚染、生物の大量越冬による生態系への影響なども懸念されている。

現在、東京などでは排熱を地中に放出するなどの対策が進められている。今後は都市部に限らず、排熱との向き合い方を考えることが重要だ。

雪国を襲う“猛暑”？

猛暑が恒常化している昨今では、北国である北陸地方も高温からは逃げられない。2024年9月10日には、太平洋高気圧の記録的な北上により、新潟県の新津が9月では全国1位の37.2度を記録。福井県坂井市三国も36.8度で、その日の全国3位だった。同時期には新潟県長岡市、十日町市、石川県加賀市などでも記録的な高温を記録し、北陸地方は歴史的な猛暑に見舞われた。

高気温を記録した一因として、フェーン現象の発生が挙げられる。フェーン現象とは、暖かく湿った空気が山を越え、山麓に吹き降りることで局地的な気温上昇を起こす現象だ。そのメカニズムは、以下のとおりである。

温暖な空気が山を登ると、100メートルにつき約1度、空気の温度が下がっていく。湿った空気の場合、気温の下降比率は半分になる。空気中の水蒸気が凍って周囲に熱を放出するため、気温低下が緩やかになるのだ。

この空気が雲をつくって雨を降らすと、空気から水分が失われて乾燥していく。乾燥した空気はやがて山を降りていくが、今度は100メートルごとに1度、温度が上がっていく。元の気温低下が緩やかだったので、上昇前より暖かくなるわけだ。この結果、空気が下降した山麓エリアに、異常な高温がもたらされる。

［図表2］フェーン現象とは 出典：書籍抜粋

実は、北陸地方はフェーン現象が特に起こりやすい。北アルプス山脈などの広大な南方の山地に太平洋側の南風がぶつかり、より高温になるからだ。

2018年には富山県で統計開始以降当時最高の39.5度を記録した。2023年8月10日には、台風6号の影響で吹き込んだ風がフェーン現象を起こし、新潟県三条市で37.9度、石川県小松市で39.1度と体温超えの熱さとなっている。

今後は、地球温暖化によって海面の水蒸気量が上昇することで、暖かく湿った空気がいっそう増えるともいわれる。北陸地方を襲う猛暑も、より厳しくなるかもしれない。

地形ミステリー研究会

オフィステイクオー