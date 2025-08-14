俳優の原菜乃華（２１）が１４日、都内で行われたアニメ映画「不思議の国でアリスと −Ｄｉｖｅ ｉｎ Ｗｏｎｄｅｒｌａｎｄ−」（２９日公開）の公開直前ティーパーティーイベントに共演のマイカ ピュ（１１）、山本耕史（４８）、山本高広（５０）と登壇した。

主人公・りせ役の声優を務めた原は白のワンピース姿で登場。「会場の雰囲気とティーパーティーということだったので、ちょっとクラシカルな感じで」とファッションポイントを明かし、会場から「すてきです！」と称賛の声が上がった。

不思議の国の住人・マッドハッターを演じる山本耕史は役を意識し、黒のジャケットにオレンジのシャツ姿で登場。原は「すてきなキャラクターだなと思いましたし、服装が奇抜といいますか、体から風船がついていて、独特なファッションなんですけど、どこかあふれる気品というか、柔らかい紳士な感じ」と絶賛した。

不思議の国にちなみ、最近、訪れてワクワクした場所は？との問いに原は「最近、秋田に旅行に行って来て、湖でカヤックをしたりとか、泳いだりとか、完全にプライベートで。すごくきれいな透き通った湖でなんで。すごい夏を感じましたね」とつかの間の夏休みを振り返っていた。