¡Ö¥ª¡¼¥é¤¬¡Ä¡×¥Á¥§¥í¤òÃ´¤°16ºÐ¼¡ÃË¸ø³«¡¢56ºÐ¥Ð¥¤¥ª¥ê¥Ë¥¹¥ÈÅê¹Æ¤ËÂçÈ¿¶Á¡ÖÂç¤¤¯¤Ê¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö¤Á¤µ»Ò¤µ¤ó¤Ë»÷¤Æ¤ë¤Ê¡¼♡¤È»×¤Ã¤¿¡×
Êì¹»Ë¬Ìä¤¹¤ë»Ñ¤òÈäÏª
¡¡¥Ð¥¤¥ª¥ê¥Ë¥¹¥È¤Î¹âÅè¤Á¤µ»Ò(56)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¼¡ÃË¤Î»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÊì¹»¡Ø¶ÍÊþ³Ø±à¡Ù¤Î²Æ¤Î¥»¥ß¥Ê¡¼¤ÇÂ©»Ò¤¬¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÂ©»Ò¤â¤â¤¦16ºÐ¡¢¥×¥í¤Î¸·¤·¤µ¤ò¿È¶á¤Ë¤ß¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ø¥×¥í¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤À¤í¤¦¤«¤é¡¢¥×¥í¤ß¤¿¤¤¤Ë¾å¼ê¤¤¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¤È¤Û¤¶¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡£¥×¥í¤òçÓ¤á¤ë¤Ê¤È¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡£ÀäÂÐ¼¤á¤¿¤¯¤Ê¤¤¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢16ºÐ¤Î¼¡ÃË¤¬¥Á¥§¥í¤òÃ´¤¤¤À»Ñ¤ä¿©»öÃæ¤ÎÍÍ»Ò¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡ÖÂç¤¤¯¤Ê¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡ÖÂ©»Ò¤µ¤ó¤«¤é¥¤¥±¥á¥ó¥ª¡¼¥é¤¬Éº¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¤¡¡×¡ÖÂ©»Ò¤µ¤ó¤Î¥Á¥§¥í¤¤¤Ä¤«ÇÒÄ°¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Á♡¡×¡ÖËÜ¶È¤Î¥Þ¥Þ¶È¤òÂ¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¡¢²Ä°¦¤¤¤´»ÒÂ©¤È¤Î»×¤¤½Ð¤¿¤¯¤µ¤óºî¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡ÖÁ¡ºÙ¤Ê»ØÀè¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¾å¤«¤é¤Î¥¢¥ó¥°¥ë¤¬¤Á¤µ»Ò¤µ¤ó¤Ë»÷¤Æ¤ë¤Ê¡¼♡¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ä¤À¤±¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡©¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¹âÅè¤Ï¡¢1999Ç¯¤Ë¥½¥Ë¡¼¸µÉû²ñÄ¹¤ÎÀ¹ÅÄÀµÌÀ¤µ¤ó¤òÉã¤Ë»ý¤ÄÀ¹ÅÄ¸»Ê¤µ¤ó¤È·ëº§¡£07Ç¯¤ËÄ¹ÃË¡¢09Ç¯¤Ë¼¡ÃË¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£