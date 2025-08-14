¡Ö½ÐÍè²á¤®¤¿·ë²Ì¤Ë¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡¡ÉúÊ¼¡¦ÀîÀ¥¹¸¡¢¥×¥í2¹æ¤ÏµÕÅ¾2¥é¥ó¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯7Ï¢¾¡¤ØÀé¶âÃÆ¡¡5·î¤Ë10Ç¯ÌÜ¤Ç½é¥¢¡¼¥Á
¡¡¢¡À¾Éð¡½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê14Æü¡¢¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÀîÀ¥¹¸¤¬µÕÅ¾¤Î2¹æ2¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡1ÅÀ¤òÄÉ¤¦5²ó1»àÆóÎÝ¡£2ÈÖ¼ê¤Ç¹¥Åê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿»åÀîÎ¼ÂÀ¤Î¿¿¤Ã¤¹¤°¤òÂª¤¨¤ë¤È¡¢±¦Íã¥Ý¡¼¥ëºÝ¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¡£¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¾å°Ì¤Ë¤¤¤¤·Á¤Ç¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤È½ÐÍè²á¤®¤¿·ë²Ì¤Ë¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³ºÇ¶á¾ð¤±¤Ê¤¤ÂÇÀÊ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£²¿¤È¤«¾¡¤Á¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤·¤ÆÂÇÀÊ¤Ç¤ÏÀÚ¤êÂØ¤¨¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¼«Ê¬¤é¤·¤¤ÂÇ·â¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡ÀîÀ¥¤Ï5·î20Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¡Ê¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉËÌ³¤Æ»¡Ë¤Ç¥×¥í10Ç¯ÌÜ¤Ç¤Î½é¥¢¡¼¥Á¡£¤½¤ì¤«¤é3¥«·î¤â¤¿¤¿¤º¤Ë¥×¥í2¹æ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£