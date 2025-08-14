¡ÚÂ®Êó¡Û¡Ö¤µ¤Ì¤¤³¤É¤â¤Î¹ñ¡×Èô¹Ôµ¡¥â¥Óー¥ë¡Ê½Å¤µÌó30㎏¡Ë¤¬¹â¤µ8m¤ÎÅ·°æ¤«¤éÍî²¼¡¡½÷À¤ÈÃË¤Î»Ò¡Ê11¡Ë¤Î2¿Í¤¬¤±¤¬¡Ú¹áÀî¡Û
¹áÀî¸©¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤¤Î¤¦¡Ê13Æü¡Ë¸á¸å2»þ¤´¤í¡¢¹â¾¾»Ô¹áÆîÄ®Í³º´¤Î¡Ö¤µ¤Ì¤¤³¤É¤â¤Î¹ñ¡×Æâ¤Ë¤¢¤ë¡Ö¤ï¤¯¤ï¤¯»ùÆ¸´Û¡×¤ÎÅ·°æ¤ËÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤¿Å¸¼¨Êª¤Ç¤¢¤ë¡ÖÈô¹Ôµ¡¥â¥Óー¥ë¡×¡Ú²èÁü①¡Û¤¬Íî²¼¤¹¤ë»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü¤ò¸«¤ë¡ÛÍî²¼¤·¤¿¡ÖÈô¹Ôµ¡¥â¥Óー¥ë¡×¤È¡¢¡ÖÅ·°æ¤Î¼èÉÕ°ÌÃÖ¡×¤Ê¤É²èÁü4Ëç
Íî²¼¤·¤¿¡ÖÈô¹Ôµ¡¥â¥Óー¥ë¡×¤Ï¡¢¶âÂ°¤Î¥Ñ¥¤¥×¤ËÈô¹Ôµ¡¤ÎÌÏ·¿¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢½Å¤µ¤ÏÌó30㎏¡¢Á´ÂÎ¤ÎÄ¹¤µ¤ÏÌó3.5m¤¢¤ê¡¢¹â¤µ8m¤«¤éÄß¤ê²¼¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Íî²¼¸å¤Ë¡¢¿¦°÷¤¬2¿Í¤Î±þµÞ¼êÅö¤Æ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢½÷À¤Ïº¸Â¤Îæú¤òÂÇËÐ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÃË¤Î»Ò¤Ï±¦¼ê¤Î¹Ã¤òÂÇËÐ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤½¤ì¤¾¤ì·Ú½ý¤Ç¤¹¡£
¤µ¤Ì¤¤³¤É¤â¤Î¹ñ¤Ç¤Ï¡¢¤¿¤À¤Á¤ËÍî²¼¸½¾ìÉÕ¶á¤Î¡Ö¤È¤ó¤¬¤ê³ê¤êÂæ¡×¡Ú²èÁü③¡Û¼þÊÕ¤òÎ©¤ÁÆþ¤ê¶Ø»ß¤È¤·¡¢³ê¤êÂæ¤Î»ÈÍÑ¤òÃæ»ß¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¤¢¤¹¡Ê15Æü¡Ë¸áÁ°Ãæ¤Ë¡¢Íî²¼¤·¤¿Èô¹Ôµ¡¥â¥Óー¥ë¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Å·°æÉÕ¶á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÅÀ¸¡¶È¼Ô¤Ë¤è¤ë¾ÜºÙ¤ÊÅÀ¸¡¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£