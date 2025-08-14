筆者（岡山市在住）は、瀬戸内海のとある島に取材に出かけ、みかける虫がすべて大きいことに気づきました。

蚊が約1.5倍。ユスリカも約1.5倍。

そして、取材先のトイレで遭遇したカマドウマ（通称 ベンジョムシ）も約1.5倍。

（本当にトイレにいることにも驚きました）

帰省や旅行で自然豊かなエリアに出かける人も多い中、同じように感じている人がいるかもしれません。

昆虫の生態に詳しい東洋産業の大野竜徳さんに聞きました。

田舎の虫は大きい？

ー自然豊かな地域では、虫のサイズが大きくなるのでしょうか？



（東洋産業 大野竜徳さん）

「そうですね。私も久しぶりに少し涼しい田舎へ帰り、しみじみ思うことがありました。やっぱりこっちは虫が多いしデカい！



普段、生き物が少ない都会暮らしの目には、自然が豊かな場所の虫は多く、そして大きく見えるものです。

ーエサがたくさんあるからよく育つのでしょうか。



「うーん、それも一因かもしれませんが、理由はそれだけではありません。実は同じ虫に見えても、そもそも別の種類であることが少なくないのです」



「私が苦手な虫のひとつ、ゲジゲジ。正式名称は『ゲジ』で、湿った場所で見られる脚長のムカデ風生き物。人を咬むことはなく、ゴキブリなど他の虫を食べて暮らします。



脚は15対30本で体長は最大25mmほどですが、脚込みだともっと大きく見えます」

「一方、山間部を好むのが『オオゲジ』。体長は40～80mm、脚を広げると10cmを超えることもあります。



見慣れたゲジと並べると、まるで別物の迫力です。



私は夕涼みの散歩中、橋の欄干近くで出会い、思わずのけぞったことがあります。ちなみに、日本でよく見られるゲジ類はこの2種だけ。



見分けられればあなたも“ゲジマスター”です」



ーそもそも種類が違ったのですね。

都市部では遭遇しにくい大型種の「カマドウマ」

ー私が瀬戸内の島のトイレで遭遇したカマドウマは、そもそも都市部では出会う機会がありませんが、しばらく見ないうちに大型化したのでしょうか。



（東洋産業 大野竜徳さん）

「都市部では少なくなりましたが、『便所コオロギ』あるいは『ベンジョムシ』の名で知られるカマドウマにも大型種がいます」



ー大型種がいるのですね！



（大野さん）

「カマドウマの名前の由来は、かつて古い家の『かまど』周辺に現れ、顔が『馬』に似ていることからと言われます。



湿った暗所を好み、翅がないため鳴くことはできません。



便所コオロギの名前の由来はココから、湿って暗い昔のトイレを好む、でっかいコオロギの仲間、だったからでしょうか」



「カマドウマの仲間で、都市部でよく見かけるのは15mmほどのクラズミウマなど小型種が多いですが、山地や洞窟には30mm超のマダラカマドウマが生息しています」



ー30mmを超えるサイズ！私が遭遇したのは、そのマダラカマドウマの可能性が高そうです。



（大野さん）

「夜、家の中で出会うと、思わず声が出て後ずさる存在感です」

農村や山間部には、ひと回り大きな蚊がいる！

ー島では蚊も大きく、刺されるとかゆみが強かった印象があります。



（大野さん）

「都市部で見慣れたヤブカの多くは小型の『ヒトスジシマカ』」。【画像①】

「しかし農村や山間部では『ヤマトヤブカ』『トウゴウヤブカ』『オオクロヤブカ』など、ひと回り大きな種が活動します。



ヒトスジシマカが5mm弱なのに対し、オオクロヤブカは7.5mm超。



体の各部も太く、並べると違いは一目瞭然です。



静かな部屋で蚊取り線香を焚くと、『ぱたっ…』と畳の上に落ちる音が聞こえるほどの存在感」



「ちなみに日本の蚊は約100種、そのうち血を吸うのは約20種です。



日本最大の蚊は13mmの『トワダオオカ』で、私たちの血は吸わず、幼虫時代には他のボウフラを捕食する“味方”です」

ー自然豊かな環境で独自に進化したのではなく、種類が違ったのですね。



（大野さん）

「ナメクジも別物。都市部で園芸害虫、私たちの家の中に入ってきてとても嫌がられるのは外来種『チャコウラナメクジ』。



体長は5cmほどで茶色い甲があります。



一方、山林にすむ「ヤマナメクジ」は10cm超、ときに20cm近くにもなり、小ぶりなバナナほどの大きさ。道端で出会うと、最初はナメクジとは思えない大きさです」

ー同種でも大きさが違う、ということはないのでしょうか？



（大野さん）

「もちろん、別種だから大きいだけではありません。



同じ種でも環境によってサイズ差が出ます。



・餌が豊富（農作物や落ち葉、動物の死骸などが豊富）

・湿度や温度が安定（山間部は乾燥しにくい）

・成長期間が長い（寒冷地ではじっくり育つ）

・捕食圧が少ない（天敵や人間に狙われにくい）



…などの理由が考えられます」

「都会育ちの虫は、限られた餌場で短期間に育つ必要があります。自然豊かな環境ではのびのびと成長でき、その結果『田舎サイズ』になるのです。



『育ちすぎ！？』と驚く前に、その虫が何者なのか、環境の違いを探ってみてください。そこには自然の豊かさと、進化の知恵が隠れています。



『田舎の虫はデカい』は、ただの都市伝説ではありません。



でも理由を知ると、ちょっとだけ、でかい虫にも興味が湧いてきませんか？帰省の際は、虫よけスプレーと、できればカメラもお忘れなく」